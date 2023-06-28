文戈：坤记杂货店（上）

周嫂没想到她的行动竟影响了坤记的生意。她胸口有些紧，像卡住的盒式音带，一直转不过去。她突然希望从来没有发生过那件事。



周嫂发现账本有问题时，她跟王老板购货已快一年。是那种封面印了三个“5”的小记事本，薄薄的，就巴掌大，男人放入上衣口袋刚刚好，一叠塞进裤袋也不扎眼。生意人用这种小本子登记账目，普通人也用来记录家庭开销，甚至当作日记本子使用。凡跟坤记赊账的客户都有一本，注明姓氏地址，一概由王老板保管。

镇上有三间杂货店，一家不接受赊账，一家老铺子货品有限还常断货。比如油米酱醋都是不能等的，那就得到坤记买。小镇外围靠近公路边上总有一排店屋，通常是咖啡店、小吃店、汽车摩哆店、五金店、理发店或洋货店，还有杂货店。坤记好像是突然间冒出来的，本镇无人认识王老板，店面很大货物非常齐全。其他铺子都没有坤记的规模，当然最重要是能赊账。镇民无需亲临店铺，王老板挨家上门，主妇递上购物单子，次日货物就送到家里。类似现今网购送货到家的服务。周嫂也是贪图这种方便才固定在坤记取货，逢月尾就以王老板手上的账本为凭付款。小镇民风淳朴，人人以信为本，店家记录顾客付账，从无问题。赊账取货的人越来越多，王老板与镇民渐渐熟络。

后来周嫂发现，从前买一斤白糖倒入玻璃罐几乎满溢出来，得磕磕罐子才装得进去。现在一斤白糖倒进罐里，还差一大截才满。她想，王老板吃我秤头不成？算是老主顾了，竟来这一套？接二连三的，她就上了心。果然，论斤计两的货物都略略少一点。