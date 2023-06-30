文戈：坤记杂货店（下）

好人坏人的尺度谁也说不准，倒是人人心中都有小小的恶或小小的善，要等关键的时刻才会释放出来。



小镇的岁月悄然，日子没有颜色也没有味道。镇民都是普通平凡的人，默默过平常日子。若无突发事件，每一天都与另一天没有两样。生活不是没有起伏或令人激动的事，只是没有被发现而已。每一扇家门后都暗藏着各家的悲喜和不足与外人道的秘密，表面的坚持掩盖了内里的不堪。王老板的事让镇民亢奋了好一阵，人人都发表了意见，说了一些或重或轻的话。王老板不再送货了，但坤记默默存在着。后来，镇民又慢慢回到坤记购物了，到底，坤记的货物还是最齐全的。

一日，凤仪放学回到家里告诉周嫂，她们女童军团有日行一善的活动，大家要去探望一个同学的母亲，每个人要带一样东西。周嫂问，同学母亲什么病，凤仪说，听说是瘫痪了，中风很久。周嫂问，大家都送什么。凤仪说，可以送吃的，也可以捐一块钱让班长合买。周嫂发现王老板送来的食物箱里还有梳打饼，就说，拿两包梳打饼去吧。人们探病通常买水果、梳打饼或鸡精，鸡精他们家是买不起的。家里有现成的的梳打饼正好用得上，还是合成牌的，大家都喜欢。

探了病回来，周嫂发现女儿神色有异，良久闷闷不语。她问：怎么了？同学的母亲病况怎样？凤仪说，妈，你猜我同学的母亲是谁？周嫂说：我怎知道？她说，你猜。周嫂笑了，你的同学我没认识几个，哪能猜得出？凤仪说，你绝对想不到，就是王老板的老婆。