读书会探讨上野千鹤子作品：难以兼备的完整女性

性平运动在华语世界持续发酵，上野千鹤子的一系列作品提供东亚视角的女性主义论述，仍在发挥其影响力。

由南洋理工大学师生校友组成的读书会“世界动荡我们读书”，在6月25日选读上野千鹤子的《始于极限》《厌女》和《父权制与资本主义》。本场参与者有女性与男性，有单身和已婚者，背景包括教师、学生、媒体工作者和工程师。走出过去对纯文学作品的细读和剖析，此次研读社会学著作，不可避免与个人经历互为勾连。

当我们讨论女性主义，男性就不该被排除其外，因为社会进程不能依赖单方面的努力。现实是，即使以女权知识分子面貌示人的男性也接连“翻车”，现在的社会风气像是人人自危，少说少错。有时我们忍不住要问，活在今天的男性是不是越来越为难了？但活到今天的女性，已为难太久了。

女性被指没有明确抗拒

先让受害者、弱势者有发言空间，道出真实经历，也是避免任何性别运动变质的基本条件。一名参与者认为，职场性骚扰很难界定的原因之一是，一些女生被指控在对方刚开始越界时，并没有明确的抗拒姿态。

她说：“很多女生会将它们视为职业中的一部分，要求自己大事化小，但对方就没把它视为拒绝，直到事情一发不可收拾。我自己也会碰到类似的玩笑话，并不算带来太大的不适或伤害，但你问我是不是乐意面对这种笑话，我当然是不希望的。”

《始于极限》里，和上野千鹤子对谈的铃木凉美分享了她的观察。“质疑结构”和“学会应付现实”同样重要，在矛盾的两边找到位置十分困难。另一种情况是，“情绪化”标签在厌女风气下早已牢牢贴在女性身上，如果面对恶劣的玩笑表露出愤怒，就坐实了这个标签，但如果不勇于说不，仿佛又是默许了对方的试探和行为。

不论做什么选择 女性永远愧疚

如果说女性主义带来的是解放和自由，它的确为女性打开了很多道门，但也带来心理负担。一名分享者如是说：“女性不论做出什么选择，永远充满愧疚。这个周末陪孩子，我会愧疚，选择工作也会愧疚，自己一个人去看场电影，也会愧疚。”

这种割裂感在《厌女》得到总结：“平等法”之后的女人，必须兼得个人和女人的成功，若非两者兼具，就不能被视为完整的成人女性。当社会主体还是以男性思维为主流时，女性要成功、受欢迎，得足够温婉贤淑，同时独立坚强有能力，有智慧但不能聪明到让男性无处安放自尊。

世上第一位电脑程序员是一名活在19世纪初的女子——爱达·洛芙莱斯。虽然不想强调，但她另一个为人熟知的身份，是英国诗人拜伦的女儿。两个世纪后的今天，我们又如何能不假思索地说男性更适合开车，做数学，从事工程师或IT行业呢？

男性俱乐部如何维持同性认可

即使双薪家庭越来越普遍，现代工作场所与核心家庭结构仍然是互相依存的，有人负责工作，也要有人负责照料家事。但从《父权制与资本主义》中提到的近代工业社会被分割为“市场”和“家庭”，读书会讨论到，恐怕女性也会下意识地觉得，做家务不能算是劳动节要嘉许的行为。

一名参与者提问：“厌女的现象究竟是东亚还是普世的？”相对于其他地方强制化妆、穿高跟鞋上班等“服美役”情况，新加坡女性仍然得到较好的待遇，更常见的可能有男性俱乐部（boys club）现象。那包括各种非工作场合的社交活动：酒吧、高尔夫球俱乐部或桌球中心，在其间可以拓展人脉，争取专业指导机会，不在活动中的人理所当然败在了信息差。而维系休闲、非专业的关系，很可能不乏有毒而带性别歧视的“男人话语”为纽带，以换取同性间的认可。

一如书中许多论述都没有定论，对于性别课题的讨论，恐怕还在划开一道道口子，检视和细看其中弊端的阶段，那少不了阵痛。若以《始于极限》作总结，大概就是这一句：人性的卑劣和嗜虐永远不可能消失，但社会的原则正在改变。