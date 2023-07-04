本地语文学者陈清霖逝世

本地语文学者陈清霖博士7月3日中午安详逝世，享年86岁。

陈清霖的儿子陈绍彦受访时说，父亲近年来因为饮食不佳，身体虚弱，无奈几周前因肺部感染无法康复。

陈清霖出生于1936年。他于1958年自马来亚柔佛峇株巴辖华仁中学高中毕业后，考入南洋大学就读现代语言文学系，从此与语文教育结缘。好学不倦的他在1960年代先后在英国伦敦大学考取校外中文荣誉学位，获得美国亚洲基金奖学金攻读美国印第安纳大学应用语言学硕士学位，最后于1980年代在李国祥教授与苏启祯教授指导下，获得新加坡国立大学中英翻译博士。

他早年曾在新山宽柔中学与南洋大学语言中心执教。

1998年5月24日到2004年8月8日，《联合早报》特聘陈清霖主持《英语讲义》栏目。他通过《习语集锦》《习作健身房》《词汇点兵》等系列，教导读者说、写正确的英文、英语。陈博士后来还把这些“讲义”结集成三本《学好英语系列》丛书，此外他也出版超过30本英语著作。

对母校南洋大学一片深情，陈清霖在2008年为早报周刊《东写西读》栏目所写的文章《五十年如一日——川流不息的人生历程》中写道：“1950年代，如果没有社会先贤捐赠巨款，赠送园地，牺牲小我，成全大我，公而忘私，爱人如己，又如果星马两地从善如流的老百姓只记得‘人不为己，天诛地灭’或者只会‘各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜’的话，南洋大学会突如其来吗？没有了南洋大学，50年前在马来亚四方八面优秀学生齐聚一起的峇株巴辖华仁中学毕业后的我，何去何从？可能享受到这半个世纪不同阶段结出来的累累硕果吗？答案一目了然。”

陈清霖灵堂设于旧蔡厝港路920号怀念园（The Garden of Remembrance）的Parousia Hall，7月5日晚上8时举行追思礼拜，7月6日下午3时45分出殡。