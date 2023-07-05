露儿：46号的那撮小刘海

一缕缕的黑白时光倒流，小刘海的内心世界很小，搂着父亲的手，那份大大的满足，像足了这条马路，经历成长的韶光，那份美好，未曾变色。

走进蜿蜒的丹戎巴葛路，那里住着而死赖不走的童年，仿佛每天都是掏不完的记忆宝藏。

母亲经营一家纯女性的电发室。隔着一条马路，斜对面就是“金华戏院”，当年放映的《女杀手》赚个满堂红。电发师傅最爱看陈宝珠莅临七点场的登台，而阿妈的那家“巧星电发室”，在6点30分就不接受登门的顾客了，阿妈最懊恼的就是登台的明星到新加坡。登台后，戏院门口尽是驱赶不走的影迷，当然也包括我和她们，留下了一堆聒噪的口水。



她们，四位都是阿妈的得力助手，有师傅、大埃、中埃和小埃。这是当年电发室里的职衔，小埃只能帮顾客洗头，吹干。阿梅是小埃——十七岁，花样年华的她从马来西亚独自出来打拼。没有客人的时候，只见她用小拉菲绳，系了一个小磁铁，像约鱼似的，钓落在头发铺满地上的黑色发夹子。阿妈给她机会在我的头上“施法”，我的小刘海，是她用短尺度着额头剪的，镜子内框了一双皱眉，挂在刘海下。小埃不断地修，结果离开眉毛三毫米，当时七岁爱美的我——换了E大调地嚎啕大哭。从此，只有师傅才能驾驭双手，停泊在我的刘海区。