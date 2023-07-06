【开卷】诗歌《断云》

潘正镭这首《断云》，以朴实和温情的笔调，通过细腻的描写和隐喻的运用，展示人们在困境中坚强积极的一面，并含蓄地提醒人们对战争和受害者命运的关注。

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《断云》作者：潘正镭

之一

窗外飘来碎花

一袭尚未脱掉外套的灵魂

沉默的亲人

刚从灾场回到家

烧火，泡茶

孩童客厅中绕

森林戏耍

桌子椅子和沙发

相间，追逐天使和魔鬼

妈妈烹煮通心粉厨房里

（桦树叶在朗读十四行诗地狱和天堂都设有坐位 ）

战火中离世的年轻妻子

如常为他烘焙 水果馅饼

和蔼的老祖父

在屋廊外轻声打鼾

之二（ 2022年7月5日，午。越南小镇会安 ）

她先生是乌克兰青年

正在卫国前线

（有人轻声耳语 )

我们的美食向导

她叫阮冯氏

拐着越战橙剂的遗传

她是他们，阮冯氏

今天户外挂一朵

圆脸大的向日葵

厅子里摆设食物的眼色



（ 弹雨在一人头上怎么淋了两次？）



一朵云悬念在没有疆界的天空

附记: 越南姑娘阮冯氏是越战时期, 美军投放化学药物 “橙剂” ( Orange Agent) 的隔代遗传受害者,先生是乌克兰人, 此刻身在战火中卫国。2022年7月疫情稍缓, 与家人同游越南中部小镇会安, 年轻人特地安排小吃品尝。穿街走巷, 末了在一小宅, 阮冯氏为我们作总结。她站着,因体障, 不时要背靠桌沿。她生活积极, 参与协助隔代受害者的公益事业。旅途中想起波兰诺奖诗人辛波丝卡的诗作《越南》, 她没去过越南,《越南》一作, 平实憾人。辛氏嗜好剪裁印刷品, 拼贴成明信片, 像作一首小诗般赠送友人。笔者诗作 “断云之一”, 乃“拼贴诗”, 情节向辛诗借鉴, 不敢掠美。