【开卷】诗歌《断云》

潘正镭这首《断云》，以朴实和温情的笔调，通过细腻的描写和隐喻的运用，展示人们在困境中坚强积极的一面，并含蓄地提醒人们对战争和受害者命运的关注。
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《断云》作者：潘正镭
之一
窗外飘来碎花
一袭尚未脱掉外套的灵魂
沉默的亲人
刚从灾场回到家
烧火，泡茶
孩童客厅中绕
森林戏耍
桌子椅子和沙发
相间，追逐天使和魔鬼
妈妈烹煮通心粉厨房里
（桦树叶在朗读十四行诗地狱和天堂都设有坐位 ）
战火中离世的年轻妻子
如常为他烘焙 水果馅饼
和蔼的老祖父
在屋廊外轻声打鼾
之二（ 2022年7月5日，午。越南小镇会安 ）
她先生是乌克兰青年
正在卫国前线
（有人轻声耳语 )
我们的美食向导
她叫阮冯氏
拐着越战橙剂的遗传
她是他们，阮冯氏
今天户外挂一朵
圆脸大的向日葵
厅子里摆设食物的眼色
（ 弹雨在一人头上怎么淋了两次？）
一朵云悬念在没有疆界的天空
附记: 越南姑娘阮冯氏是越战时期, 美军投放化学药物 “橙剂” ( Orange Agent) 的隔代遗传受害者,先生是乌克兰人, 此刻身在战火中卫国。2022年7月疫情稍缓, 与家人同游越南中部小镇会安, 年轻人特地安排小吃品尝。穿街走巷, 末了在一小宅, 阮冯氏为我们作总结。她站着,因体障, 不时要背靠桌沿。她生活积极, 参与协助隔代受害者的公益事业。旅途中想起波兰诺奖诗人辛波丝卡的诗作《越南》, 她没去过越南,《越南》一作, 平实憾人。辛氏嗜好剪裁印刷品, 拼贴成明信片, 像作一首小诗般赠送友人。笔者诗作 “断云之一”, 乃“拼贴诗”, 情节向辛诗借鉴, 不敢掠美。