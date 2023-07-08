锺文音《送别》攀小说巅峰 获联合报文学大奖

第10届台湾联合报文学大奖7月3日揭晓，台湾作家锺文音凭借长篇小说《送别》赢得大奖，评审王德威教授认为本书“写五蕴皆苦、孤独的身路与心路历程，结构可与诺贝尔文学奖得主高行健的《灵山》对照。”

联合报文学大奖是台湾常态性文学奖中奖金最高者，锺文音独享101万元新台币（约4万3400新元）奖金。历届得主为：陈列、王定国、吴明益、陈育虹、骆以军、刘克襄、张贵兴、郭强生与甘耀明。

《送别》讲述一名单身中年女子照顾卧病母亲之历程，在母亲过世后带着骨灰到西藏潜修佛法，超度母亲的同时也超度自己。