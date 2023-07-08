锺文音《送别》攀小说巅峰 获联合报文学大奖 订户 陈宇昕更新 / 更新 / 2023年7月8日 3:17 PM发布 / 发布 / 2023年7月8日 11:19 AM 锺文音出生于1969年，专职写作，著作等身。（互联网） 锺文音小说《送别》描述单身中年女子长期照顾病母，最后带着母亲骨灰到西藏修佛。（互联网）字体大小:小中大第10届台湾联合报文学大奖7月3日揭晓，台湾作家锺文音凭借长篇小说《送别》赢得大奖，评审王德威教授认为本书“写五蕴皆苦、孤独的身路与心路历程，结构可与诺贝尔文学奖得主高行健的《灵山》对照。”联合报文学大奖是台湾常态性文学奖中奖金最高者，锺文音独享101万元新台币（约4万3400新元）奖金。历届得主为：陈列、王定国、吴明益、陈育虹、骆以军、刘克襄、张贵兴、郭强生与甘耀明。《送别》讲述一名单身中年女子照顾卧病母亲之历程，在母亲过世后带着骨灰到西藏潜修佛法，超度母亲的同时也超度自己。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 文学 Rave Harps国际竖琴比赛 近200名选手展开角逐 2023华乐节将呈献60场节目 两新书发布搭建世界桥梁