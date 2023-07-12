李栋义：老李，真不是吹的！

胖子的葬礼结束后，老李郁郁不乐，好端端的一个人，说走就走，感慨人生无常，顿时醒悟，觉得自己很傻，既然要为弟弟遮风挡雨避祸就福，又为何咽不下这口气？平白荒废大好青春，委实不值，决定打起精神，抓紧时间，好好成就一番事业。

半生潦倒失业在家的老李，一星期少则三天，多则几乎天天没日没夜地酗酒，一到酒酣时就大耍酒疯，呼天喊地，指名道姓地臭骂蚕食他家财的仇人。老伴抱怨他打扰了念中四的儿子温习功课，将他的活动局限在厨房里，只允许晾晒衣服的窗户开个小缝透气，再拉上间隔厨房与前厅的折叠门，杜绝声音四处流窜，避免钻入隔壁，搅扰邻居，更担心老李口无遮拦，低俗不堪入耳的话，钻进邻居的耳朵里，羞面见人。

厨房堆满杂物，空间逼仄晦暗，仿佛困在孤立无援四面楚歌之地，仇人鬼鬼祟祟，隐身墙壁内，若隐若现，或狰狞或奸笑地睥睨他，他愤然甩出酒瓶，咣咣，砸烂他们阴险诡诈的脸。他天天喊冤叫屈，癫笑哭闹，搥心嘶吼，就是想让人知晓他身为长兄，为了弟弟，独自揽下公司倒闭的所有债务。他气不过，逃过债务纠缠的弟弟，竟视哥哥的牺牲是理所当然、天经地义的事，不知感恩也罢，还恶人先告状，歪曲事实，散布谣言，毁谤咖啡厂的倒闭，是哥哥滥用公款、用人唯亲、花天酒地一手造成的。当时咖啡厂里的干部，多是弟弟拉拔的姻亲，成天无所事事，净干些偷鸡摸狗掏空公司的坏事，外人同事一目了然，都不敢吭声，只在心里替老李喊冤叫屈。老李答应临终的父亲，会全力照顾年轻的弟弟。父亲撒手人寰，他担起父职，扛下咖啡厂艰辛繁琐的工作，无暇看管弟弟，遂生愧疚补偿的心理，过分宠溺，一味地放纵，庇护，任凭予取予求，最终造成严重亏空，才演变成兄弟阋墙的局面。后来老李一贫如洗，弟弟也失去联系，听说与妻舅结伴出国发展，老李在亲友面前一如既往，三缄其口，不做任何辩解。这故事，前后两栋组屋，左邻右舍，都被穿墙透壁而来的声音，一次又一次，强行入耳地听了去，早已耳熟能详，但他还以为没人知道他的委屈，不厌其烦，隔三差五地重申冤情，非得让全世界的人都能听明白，还他个公道。