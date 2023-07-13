经典回响百年乐韵 邀早报读者选曲目

时值百年报庆，《联合早报》与新加坡华乐团携手呈献“经典回响之百年乐韵”音乐会，并将送出300对门票。这是一场由早报读者做主的音乐会，读者可从100首经典华乐的曲单中票选10首自己最想现场聆听的作品。

作为一份具有社会责任感的综合性报纸，《联合早报》不仅紧跟天下事，为公众提供优质新闻，更深耕文化领域，将艺术之美带给读者。时值百年报庆，《联合早报》与新加坡华乐团携手呈献“经典回响之百年乐韵”音乐会，将送出300对门票，与读者同乐。

“经典回响之百年乐韵”是一场由早报读者做主的读者音乐会。读者可从印有100首经典华乐的曲单中票选10首最想现场聆听的作品，音乐会将由新加坡华乐团首席指挥郭勇德执棒。这张展现华乐发展百年的百首曲单，也由郭勇德精心整理。

梳理华乐百年发展史

这张曲单从华乐的探索期（1920-1940年代）开始，收录了刘天华、华彦钧、聂耳等中国早期作曲家之作，梳理从成长期（1950-1960年代）、低谷期（1966-1976）、恢复发展（1976-1985）直至新创作时期（1986年至今），也收录许多新加坡作曲家的作品，展现中国传统音乐逐渐走向交响化、现代化、国际化的发展脉络。

“在收集整理曲单的过程中，我也学到很多。包括认识更多早期华乐作品，也对华乐的历史发展有更清晰的视野。比如从集体创作到市场化的委约，这是华乐独特的历史。”郭勇德说：“华乐发展的历史跨度与早报的历史不谋而合，也为这场音乐会更增添了一层意义。”

郭勇德说，这场音乐会是不分年龄，无论华乐粉还是新观众都值得期待的音乐会。“很多五六十年代的曲目都是本地人耳熟能详的旋律，这些作品从我中学时代就听就演，比如《花好月圆》《东海渔歌》《春节序曲》等。但有些作品在本地已经很久没演出，因此观众可以通过投票，决定自己最怀念最想听的音乐。很多近期创作，包括本地作曲家潘耀田、罗伟伦、王辰威等创作的具有本地色彩的音乐，相信也会让新观众感到好奇。”

华文华乐 同心同韵

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说：“百年如新是早报庆祝100周年的标语，也是我们的愿景。在艺术方面，经典的艺术作品更是可以体现百年、甚至千年如新，比如古曲《月儿高》通过一代代作曲家的创新，把人们对音乐美感的共同体验，融入不同时代的特色和乐器变化，受到跨时代的喜爱。

“新加坡华乐团去年曾办过一场经典回响音乐会，受到读者热烈的欢迎，这次我们两个友好机构再次合办‘经典回响之百年乐韵’，一起寻找百年华乐作品中的共同爱好，在新的时代中共同聆听。”

“《联合早报》是新加坡华乐团最好的朋友。”新加坡华乐团行政总监何伟山说：“华文报和华乐团同在新加坡的华族文化生态，守护华族文化，有很多相似之处。早报作为具有公信力的国际大报，把新加坡的观点传递给世界；而新加坡华乐团作为国家乐团，也把新加坡的声音带给全世界。可谓是华文华乐，同心同韵。”

何伟山也提及华乐团在《联合早报》创刊95周年时，携手合作的“新加坡的故事”音乐会，透过梳理珍贵的历史新闻照片结合音乐创作，以动听的乐声及多媒体元素，倾诉新加坡的故事。他说：“早报与华乐团相互分享曲库、图片和文字资料，从历史走向创新。如此紧密的合作，我在其他任何华乐团和报社中还从未见过。”

音乐会将在8月4日和5日于新加坡大会堂举行，首晚音乐会仅向早报读者开放。读者上网gevme.com/ZBSCOconcertGiveaway，投选自己想听的乐曲后留下联络信息，即可参加抽奖。每位中奖读者可获得一对音乐会门票，中奖者将在7月21日收到电邮通知。8月5日的音乐会开放给公众购票，早报订户享有25%购票优惠。