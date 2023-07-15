新晋柴赛亚军陈铮：不刻意追求标新立异

柴可夫斯基国际音乐比赛是世界最顶级的赛事之一，身为陈嘉庚家族第五代成员的柴赛亚军陈铮，此次在新加坡与爱乐管弦乐团演奏决赛曲目，是否会完美复刻巅峰时刻？

从1958年开始，四年一届的柴可夫斯基国际音乐比赛是世界上最重要的国际乐坛赛事之一，其中的钢琴项目更与肖邦国际钢琴比赛、范·克莱本国际钢琴比赛并列为国际钢琴界的顶级赛事。

在上月（2023年6月）举办的第16届柴可夫斯基国际钢琴比赛中，英国籍选手陈铮（George Harliono）夺得银牌，他也是陈嘉庚家族的第五代成员。下周三（19日）他将在滨海艺术中心与林曜执棒的本地爱乐管弦乐团（The Philharmonic Orchestra）同台，演奏其决赛曲目——拉赫玛尼诺夫《第二号钢琴协奏曲》。

站在新起点

出生于伦敦的陈铮六岁学琴，15岁入读皇家音乐学院（Royal College of Music）。在参赛前，他已受邀在伦敦南岸中心（Southbank Centre）和莫斯科音乐学院音乐厅等重要场合演奏。如今作为22岁的新科柴赛亚军，陈铮站在更高的事业起点上。赛事落幕后，他旋即与其他获奖者被赛方请到圣彼得堡的马林斯基歌剧院，与有“指挥沙皇”之称的指挥家捷杰耶夫（Valery Gergiev）合作。

刚从俄罗斯回到新加坡家中的一个清晨，陈铮接受《联合早报》专访，分享比赛经历。“柴赛和肖赛是世界最顶级的两个比赛，但风格截然不同。肖赛以诠释肖邦的音乐为主，参赛曲目全部是肖邦作品；而柴赛更综合一些，也以俄罗斯浪漫乐派的作品为主。”

他透露本届比赛有超过700人报名，25人入选首轮现场比赛。他在首轮比赛演奏了巴赫的赋格曲、贝多芬的奏鸣曲，肖邦的炫技练习曲等；第二轮是自选曲目，但须包含一首柴可夫斯基的作品；终极决赛，他在现场交响乐团的协奏下演奏了柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》和拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》。

记者问参赛前是否有预感自己会获奖？陈铮说：“我没有想这件事，因为抱着赢奖的心态演奏音乐，本身就是个错误。如果你演奏时不享受音乐本身，你的听众也不会享受。”

不刻意追求不同

刚刚凯旋而归，此次与爱乐管弦乐团演奏决赛曲目，是否会完美复刻巅峰时刻？陈铮说：“这要看我当天的状态，音符印在谱面上是死的，演奏出来是活的。演奏者有很大的自由度处理乐句，表达自己的情感，只要是尊重作曲家写在乐谱上的意图，都是可以被接受的。”

陈铮说，只要忠于作曲家写在谱面上的指示，演奏者有极大的演绎空间，但他不会刻意追求不同。（受访者提供）

陈铮说，自己与交响乐团现场合作柴科夫斯基协奏曲超过20次，拉赫马尼诺夫协奏曲也超过15次。“根据年龄、阅历、当时的老师以及当下的心境等条件，每次演奏都不可能是完全一样的。但即使在赛场上，我也从来不会刻意追求标新立异。”

陈家传人 用音乐传递快乐

陈铮是陈嘉庚家族的第五代成员。他的生父是英国人，母亲是印尼华人，母亲的家族与陈嘉庚是世交和姻亲。陈铮的养父陈铭是陈嘉庚长孙陈立人的儿子，他视陈铮如己出，不遗余力地支持、拓展陈铮的事业。陈铮这个名字，是陈立人给的。

陈铮说：“作为我获奖后的首站，我选择在新加坡开启事业的新篇章。因为我看到古典音乐的未来在亚洲，很多青少年对古典音乐兴致勃勃。这在英国和欧洲史是看不到的。未来我不想单单只做一名演奏家，而是希望用音乐作为工具，传递快乐，就像我从音乐中获得快乐一样。在亚洲，还有很多儿童没有条件接触乐器，我希望可以在这方面做一些努力。”

陈铭说：“我曾带陈铮去中国厦门大学、集美大学参加活动，他也被陈嘉庚的人生和壮举感染。未来他会和这两所大学的艺术教育部门有紧密的合作。”

“陈铮与爱乐管弦乐团”