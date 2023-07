继户外戏剧专场“公园中的莎士比亚”精彩演出后,新加坡专业剧团将呈献经典童话《金发姑娘和三只熊》音乐剧,以及在欧美广受好评的惊悚话剧《2:22鬼故事》,无论想要温馨逗趣的亲子看剧时光,还是两小时的肾上腺激素飙升体验,都能在这里实现。

《金发姑娘和三只熊》(Goldilocks and the Three Bears)音乐剧改编自家喻户晓的童话故事,写走进森林的金发姑娘闯入空无一人的房子,吃饱喝足后才发现那是熊熊家族的家。

经典故事注入现代话题

这部音乐剧有中英双语版本,通过有趣的故事情节,以及逗趣而抓耳的音乐,为男女老少带来欢乐的看剧体验。观众还可以在三只熊的指导下,学习如何煮出美味的粥。今年,他们也为经典故事注入现代话题,新添金发姑娘和熊熊家族一同保护森林和自然环境的剧情。

由新加坡专业剧团呈献的《金发姑娘和三只熊》今年再度上演,也新添保护生态情节。(新加坡专业剧团提供)

本剧词曲由知名词曲创作组合乔治·斯蒂尔斯(George Stiles)和安东尼·德鲁(Anthony Drewe)操刀,本地音乐制作人林雅慧(Ruth Ling)编曲,舞台布景则由获奖设计师弗朗西斯·奥康纳(Francis O’Connor)负责。

英文版音乐剧将在7月26日至8月12日上演,中文版则从8月14日起接棒,可上新加坡专业剧团官网购票。

《2:22鬼故事》(2:22 A Ghost Story)讲述一对年轻夫妇珍妮和山姆搬进梦寐以求的房子后,竟发现怪事连连,每到凌晨2时22分便上演。当信仰和悬念互为冲突,怪奇诡异的气息暗自蔓延,随着时钟滴答,逐渐逼近2:22,真相会不会就此浮现?

《2:22鬼故事》在欧美巡演后,如今到来新加坡,首次为亚洲观众带来超自然惊悚戏剧体验。(新加坡专业剧团提供)

这部诡谲悬疑,偶尔戳人笑点的话剧在英国伦敦和美国洛杉矶巡演,屡获殊荣,如今将在狮城作亚洲首演,希望为观众带来别开生面的超自然惊悚戏剧体验。

本剧导演丹尼尔·詹金思(Daniel Jenkins)认为,鬼故事的诡异气氛、超自然主题和缠扰不休的人物角色,都能为戏剧演出塑造独特的叙事手法。它们增强了叙事力道,也为观众带来逃避现实的刺激,特别是想在剧院度过惊心动魄之夜的观众。

丹尼尔也提到:“新加坡具有丰富的民间传说文化,许多故事围绕超自然生物、鬼魂和灵体等元素展开,从而创造戏剧性、刺激感和阴谋色彩,像《2:22鬼故事》这样的作品就融汇了这些元素。”

可拨电至SISTIC(6348 5555)或浏览新加坡专业剧团官网购票。



《金发姑娘和三只熊》

日期:7月26日(英文版)至8月12日;8月14日开始(中文版)

时间:早上9时半至11时半(周日),早上11时和下午2时(周末和公共假期)

地点:KC Arts Centre, 20 Merbau Road, Singapore 239035

票价:27元起

《2:22鬼故事》