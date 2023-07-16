搭载人性故事 潮玩有了深度

鼓励小朋友待人友善，抵制网络霸凌，宣扬吃原型食物……小小的潮玩背后，有着等待你去发掘的故事。正是这些故事，让玩具有了生命和使命。记者访问数名本地潮玩设计师，谈创作路上的苦与乐。尽管单靠潮玩创作难以维生，为了梦想，他们甘之如饴。创作的路上不寂寞，坐落在狮城大厦的“玩聚”，邀请潮玩设计师驻馆创作，希望提高本地潮玩能见度，让国人也听听潮玩背后的故事。

玩聚（Co Play）在狮城大厦找到了聚会的空间，2023年6月启动，邀请本地潮玩设计师驻馆创作，与公众交流，希望提高本地潮玩能见度。

玩聚在6月23日举办媒体见面会，记者认识了驻馆的本地潮玩设计师——波普艺术创作者周志豪（@sapientoystudio）、范锦泰（@Tanavit23）、林志强（@lesdoublewood）、杨巧娥（@yang__ovo）、李松发（@my_spacecats）与陈迅艺（@tobyato），跟他们交流对话，方了解一件作品，除了自身展现的技艺之外，背后的故事，创作者想要表达的理念，才最动人。

潮玩（潮流玩具designers toys，由艺术家和设计师创造的玩具和收藏品），起源一般被认定为1990年代的香港与日本，代表人物为香港的“潮流玩具教父”刘建文（Michael Lau）与苏勋（Eric So），以及日本的赤司竜彦。当时香港是玩具业的龙头，日本与美国的大厂牌都以香港这个国际贸易枢纽为基地，连结它们在中国设的厂，进而为该地区培养出许多玩具业人才。渐渐地，有人玩出新花样，制作原创玩具，供玩家收藏。