《梅香的岁月》忆述马戏团家族传奇

逛书店发现一本精装书，书名《梅香的岁月》，作者陈裕丽，不知何方神圣，仅从作者介绍了解到这本书出自新加坡人之笔，写的是她母亲家族的传奇事迹。

日治时期马戏团无法运作，梅香的父亲遣散马戏团，把好多动物都送到动物园，但舍不得送走黑猩猩阿丹与老虎大华，养在家里，缺粮的时期还把团里一些送不出去的小动物杀了喂虎吃。这种日子怎么持续？终于有一天老虎不见了，日军找上门来，要求梅香的父亲马上寻回老虎，要是有人死于虎口就要父亲抵命。

“有一天，有个名叫萨米的印籍工人急中生智，在笼子里吊了一块牛肉当诱饵，还播了它熟悉的马戏音乐，彻夜不眠地守在笼子边等待它的出现。终于有一晚，饥饿难耐的大华受不了肉的引诱，跳进了笼子里。萨米立刻把笼子的门关上，我们这才避过大祸，化险为夷。”