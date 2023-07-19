人啊！你们自诩是万物之灵，可是你们不是猫族，不知猫族有领地意识。我的领地被侵入，资源被分走，我岂能坐视不理？当然要自我捍卫啊！撇开领地意识，猫族也有嫉妒心，我想要百分百的爱，不要我得到的爱被分割，那不也是人的心态吗？

“它好漂亮啊，毛色黑亮，鼻梁上两道闪电状的白毛，多么特别！颈下及胸处还有一块三角状的白毛，像婴儿围兜。一双眼睛绿得透亮，眼里精光闪闪十分有神，喊饿时，眼神稍微转弱，好像能自动调节亮度的灯泡。看起来好靓丽，带有印族艳女的气质。”

那个新来的女保安看着我，又继续对她的同事说印度人五官立体，轮廓分明，睫毛长长，美极了！我从来不知道自己的样子，也不在乎。再美又怎样，也没被哪个家庭收养，颈项被戴上颈圈什么的。我被归类为野猫。

野猫自有野猫的好，我不能不阿Q，不然日子怎么过。岛国实施冠病疫情阻断措施，人们心情郁闷，我们野猫却不受影响。景区、运动场所如果用红白塑料条围起来，是在昭告人们：这里不可出入。我们却通行无阻。桌椅用红色胶带贴上大叉的，不得坐下，却常见我们猫类蜷缩其上酣睡。相对之下，家猫和它们的主人出入受限，非必要外出就须宅家，失去自由。这时我真庆幸自己是一只野猫。但当三餐没有着落，或遇到虐猫者想下毒手的时候，我又为自己是一只野猫而难过，感叹同猫不同命啊！