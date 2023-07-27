新加坡夫妇维也纳办学　搭建艺术桥梁

一对新加坡夫妇，他们也是牙医和音乐家，在维也纳创办一所以艺术教育为特色的国际学校超过十年。学校今年刚举办第三届Amadeus音乐节，邀请到著名的维也纳少年合唱团，也成功举办国际小提琴比赛，用音乐走入维也纳，搭起新加坡与艺术之都的桥梁。

2012年，当本地资深牙医吴毓逊听到时任奥地利驻新代办（charge d’affaires）麦什克（Gerrhard Meschke）的提议，邀请他去维也纳开设一所国际学校时，还觉得有些莫名其妙。

如今Amadeus国际学校已成立超过十年，拥有来自超过50个国家和地区的近500名学生，也是维也纳唯一以艺术教育为特色，且可以寄宿的国际学校。学校今年刚刚举办第三届Amadeus音乐节，邀请到著名的维也纳少年合唱团，也成功举办国际小提琴比赛。

继承父亲遗志 牙医在异国办学十几年前，吴毓逊和太太叶慧玲是本地古典音乐界所熟悉的面孔。吴毓逊曾是GPA牙科集团的创办人，更是知名小提琴爱好者和名琴收藏家。叶慧玲是科班出身的大提琴演奏者，之前也在本地经营音乐学校。他们收藏古董名琴，并慷慨借给有才华的演奏家使用，其中就包括著名大提琴家秦立巍使用的1780年制作的瓜达尼尼大提琴。