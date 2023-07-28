徐伏钢：在京那巴当岸河上（下）

我好像又听到了营地上空飞机的轰鸣，听到了岸边伐木建屋的丁丁回响，好像欧萨和马丁又回到了我们面前，正在给我们讲电影，讲摄影，讲红毛猩猩，讲土著人的故事，就像此刻脚下京那巴当岸河水那样真实地、静静地流淌着，从未间断，从未远去。



终于轮到三人中最年长的伊町了。只见他清了清喉咙，不紧不慢讲起来：

其实嘛，我也没有见过欧萨和马丁。我出生的时候，他们都已经离开30年了。不过，我外公和外婆为他们做过事。听外公讲，马丁和欧萨每天都烟不离手，他们抽555牌香烟，不抽我们这里的土烟。那时候我们这里的女人也抽土烟，她们对欧萨抽的洋烟很好奇，于是欧萨就掏出自己的555牌香烟给她们抽，并让马丁在一旁为她们拍照片。不过，听说马丁这人工作起来脾气大，骂起人来也很凶，跟他做事动作稍稍慢了是要被训斥的，他有时甚至威胁要打人。他经常对下面的人吼道：“我的时间就是金钱。我花钱用你们，就是买个速度！”

不过马丁心情好的时候也很和善。他们有时会组织我们部落里的人搞独木舟划船比赛，并给优胜者发奖金。有时他们还举办土著人舞会，我外公敲铁键琴，外婆跳传统祭祀舞，欧萨有时兴头来了，还跟外婆学两招，马丁则躲在一边拍摄。直到今天，在一部叫《婆罗洲丛林深处》的电影里，还能看到外公外婆当年的身影……