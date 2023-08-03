古典乐坛两新星 吸引青少年听众

24岁的何子毓和16岁的蔡珂宜，曾分别获梅纽因国际青少年小提琴比赛的冠军。在新加坡交响乐团音乐总监格拉夫的牵线下成为合作搭档。这场音乐会也是何子毓演奏生涯中的中提琴首秀。两颗古典乐坛新星，闪耀滨海艺术中心。

7月27日和28日晚，滨海艺术中心音乐厅挤满人潮，其中近半数看起来是中小学生模样，很难让人相信这是一场由新加坡交响乐团呈献莫扎特、斯特劳斯等古典音乐作曲家的音乐会。能在青少年中掀起如此古典音乐风潮的，非本地小提琴家蔡珂宜和旅居奥地利的中国小提琴家何子毓莫属。

今年24岁的何子毓和16岁的蔡珂宜，曾分别在2016年和2018年梅纽因国际青少年小提琴比赛上获得青年组冠军和少年组冠军。然而在这场音乐会上，何子毓演奏的是中提琴，与蔡珂宜合奏莫扎特为小提琴、中提琴和管弦乐团而作的《降E大调交响协奏曲》。值得一提的是，这场音乐会也是何子毓演奏生涯中的中提琴首秀。

听到何子毓不一样的声音两人初次见面是2018年在日内瓦举行的梅纽因小提琴比赛上，刚刚夺冠的蔡珂宜在后台遇见受邀表演的前届冠军何子毓。更巧的是，现任新加坡交响乐团音乐总监格拉夫（Hans Graf）曾是何子毓在萨尔茨堡莫扎特音乐大学的老师，两人之前也多有合作。在格拉夫的牵线下，何子毓今年4月来新加坡演奏斯特拉文斯基的小提琴协奏曲，并跟蔡珂宜碰面准备这次合作。