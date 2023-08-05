不散的阴魂——观Re: Assembly

霸凌，会造成被霸凌者巨大的心理阴影，甚至会酿成无法挽回的悲剧。不仅如此，对旁观者、援助者，乃至霸凌者本身，霸凌或许也都是一缕缕不散的阴魂。

“Re: Assembly”由戏剧盒呈献，是滨海艺术中心“艺想天开”（Feed Your Imagination）系列节目之一。这系列节目专为学生群体量身定做适合他们年龄段的艺术表演。除了学生场次，“Re: Assembly”也为公众开放两场对外公演。2022年，戏剧盒联合艺术总监韩雪梅就受“艺想天开”之委创作了“Assembly”。韩雪梅今年携手“Assembly”中的演员温伟文，联合导演“Re: Assembly”，以崭新的故事，继续探讨同样的课题——校园暴力与霸凌。“Re: Assembly”也同样采取“沉浸式戏剧”（immersive theatre）的形式，让观众身临其境，以期达到感同身受的效果。

“Re: Assembly”剧组将滨海艺术中心另艺聚场（Annexe Studio）的空间分成三个表演区，每个表演区复刻了几乎一模一样的学校摄影俱乐部的活动室场景——电脑、照片、布告栏，布告栏上张贴着心理健康宣传海报。演出时，演员在同一场戏会穿梭于各个场景中，仿佛记忆碎片的重现。观众入场后能够穿梭在这些场景中，仔细观察其中的各种道具——例如剧中人物的合照、课本与参考书等。这些道具不是破案解谜的彩蛋，而是让观众能更投入剧场世界中的细节。