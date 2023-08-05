李晨珲、刘芷妤双场音乐会 演奏林康宁新作

本地音乐慈善机构Kris Foundation呈献年度双场音乐会，邀请本地青年钢琴家李晨珲和青年小提琴家刘芷妤分别举办独奏会，他们也将演奏本地青年作曲家林康宁的两首新作品。

8月11日，李晨珲将演奏斯卡拉蒂、贝多芬和巴托克等古典作曲家的钢琴曲目。他从两年前开始准备这张节目单，希望展现钢琴这件乐器在历史演变不同阶段的风貌。李晨珲毕业于杨秀桃音乐学院，去年从美国纽约的曼哈顿音乐学院获得钢琴演奏硕士学位。值得一提的是，他对演奏羽管键琴（harpsichord，即古钢琴的前身）有特别的兴趣，常与本地古乐团“红点巴洛克”同台。这场音乐会的两首开场曲，即是出自巴洛克时期代表性作曲家，斯卡拉蒂之手。

借鉴手铃音乐技巧林康宁特别为李晨珲创作钢琴独奏曲“All the bells at once”（万铃齐鸣），她介绍这部作品的灵感来源于1993年在意大利罗马演奏过的一部音乐作品，而演奏厅是整座罗马城。“我在伦敦完成音乐本科学业，Mervyn（李晨珲）则在曼哈顿攻读演奏硕士，这让我不禁思考音乐和城市空间之间的关系。作曲家Llorenc Barber当时在罗马城里装置500个铃铛，并仔细研究每个铃铛的音高与装置环境的声景，包括风向与空气阻力之间的关系，创造出十分美妙的声音艺术。