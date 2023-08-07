黄贤强新书《伍连德新论》 把“鼠疫斗士”立体化

伍连德不仅在抗疫和医学有卓越贡献，也身兼公共知识分子、外交家、社会活动家和文史学者等多重身份，可说是世界防疫医疗史、南洋华人史，及现代中国知识生产和交流史三者互动的枢纽人物。黄贤强博士的新作《伍连德新论》带读者重新认识这名医学专家，了解他在近现代中国史上的定位和意义。

经历冠病疫情，人们难免又要想起上世纪的“鼠疫斗士”——中国近代医学先驱伍连德，但他除了在抗疫和医学有卓越贡献，也写游记和研究文史，甚至比南侨机工更早到“二十四道拐”山路探险。学术论著《伍连德新论》不仅对他进行“立体建模”，还原鲜为人知的人物切面，也从更宽广的视野，剖析这位跨域南洋知识分子在近现代中国史上的定位和意义。

《伍连德新论：南洋知识分子与近现代中国医卫》是新加坡国立大学中文系副教授黄贤强博士的新作，研究范围包括伍连德（1879-1960）的身份和事业，如何引领南洋知识群体建构中国现代医卫平台，及其跨领域活动和人文关怀。

医界群龙之首黄贤强接受《联合早报》采访时，举例说：“伍连德有计划地引进和栽培一批来自新马的医学专家，并铺设医疗研究机构、防疫和公卫机构，以及医学知识交流机构三大平台，以群体的力量共同建设中国的医疗卫生事业，而伍连德就是这个群体的领袖，可谓医界群龙之首。”