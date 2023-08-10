郭毅杰：走在历史的那一边——观《四马路》

2018年首度公演戏后分发的“报刊”泛黄斑驳，实如戏中演绎的碎瓦往事，早已尘落于四马路某隅。正当实践剧场欲再次拉起史幕，冠病疫情却为2020年下了“暂缓”的注脚。疫后时代正欲掀开新篇，“火患”又将页角成灰。这五年内发生的史事填补了版本之间的缝隙，亦为今次演出代序。沿着滑铁卢街——偶然的车来人往，渐变的天幕色泽——我转入了四马路的那一端。

办妥一系列登旅手续后，即被随机分配黑黄红粉红蓝灰六色其一斜背包，背上便开启似乎难以掌握的时空运程。戏以被火炙烧的“实践空间”入口为起点，将四马路乃至小坡一带的实体空间浓缩于实践剧场与42WS两栋建筑的表演空间。相较于五年前的演出，表演空间受限缩小，逼使布景设计师更加灵活调度；而实体空间大幅变化，编剧正以新增的“西瓜园”一幕表达生活空间受城市翻新影响的切身感受。

10则地方叙事以被遗忘的地理历史为本位，又通过个别人物展演种族、宗教、阶级、国籍、世代等的多元交织性。序幕的三位演员看似各为华巫印代表，但通过他们交谈话语，简化的族群划分框架随即被解构，身份认同的复杂意识呼之欲出。若说语言为文化载体，未附字幕的多语剧场借由肢体、镜像、声响、灯光等非文字语言多重建构四马路今昔的多元文化景象。“红灯区”一幕更将所有界限砍掉重练——扮演印度军团叛变的（会说简单华语的）日本唐行小姐由生理男演员饰演——演员及其服装妆发设计致力于再现身份、语言、文化、性别等的流动性。