欣逢国庆，举国欢腾。望着组屋楼上张挂着的国旗，想着风云诡谲的国际局势，相信很多人与我一样，庆幸当年祖辈选择了这里落地生根。

“新加坡58岁了，很老了。”有个小朋友感叹说。莞尔之余，我也若有所思。确实，这个岁数对人来说，已从天命之年走向耳顺之年了。马齿徒增对我们有什么影响呢？我的体悟是：人多了一分包容，社会多了一分温度。

每回沿着河道步行，沿途不时看到一些异乡人。三三两两的有之，独自一人的有之。他们或坐在路旁凳子小酌谈天，或坐在地上吃着咖喱味扑鼻的饭食；也有人靠着栏杆对着手机高声说话，或扭开小录音机播放歌曲，自己下河玩水……高分贝的人声和音乐甚至会划破河道的宁静。令人欣慰的是，人们丝毫不受影响，默默地包容这些与周遭环境格格不入的行径。

有一回，友人拿着订单去领取预定的特制生日蛋糕，那是他给妻子准备的惊喜。店员翻查后回复说没接到订单。找来负责写订单的年轻店员，才愕然发现店员忘了把订单交给店长。友人接受了道歉，另外买了一个现成的。既不究责，也不要求赔偿的友人说：“是个年轻人，让他赔，还得从工资里扣，算了。”吃不到美味的蛋糕虽然可惜，但友人宽以待人的真心更叫人动容。

一次外出购物，商城人潮汹涌，人多之余，送货小推车也不断左拐右钻。突然，在见人不见路的情况下走着的一个auntie，脚跟冷不丁地让什么东西猛撞了一下，然后整个人跌倒在地，扑了个狗吃屎！在她全身疼痛，不知哪里摔伤之际，眼前出现了一张惊慌失措的脸，是个穿着红色制度的中年男子。当下，被撞到的auntie竟然还忍着疼痛安慰他：“没关系，就是一场意外，你也不想的。”过后，auntie让家人来接自己上医院。有人问何不把医药费寄给肇事人的公司？她想想，算了，免得让人丢饭碗，中年失业可不是小事。

最近，网民和咖啡店的议论热点是：以新加坡一向的高效作风，处理事情为何不当机立断，及时停损？“我非常重视保护他们的家人，也许太过重视了。”话语里的柔情，眉宇间的怜悯，多少人能理解？高效率与人情味，如何取舍？

强势的社会强调征服，温暖的社会重视包容。征服者重视结果，以淘汰不合格的竞争者为必要手段；包容者愿意多给当事人一个机会，以留人余地，改造人性为职责。

或许， 小岛和人一样。人渐老，心柔软了；社会渐成熟，也有温度了。这不是坏事吧？