痖弦等四人获台北文化奖

诗人痖弦荣获第27届台北文化奖。

历经两个月公开征选，第27届台北文化奖星期三（8月9日）公布名单，共选出四位来自文学、文资、剧场和摄影领域的优秀得主，获此殊荣者分别为诗人痖弦、文资学者米复国、牯岭街小剧场掌门人姚立群和纪实摄影诗人张乾琦。

痖弦本名王庆麟，在报刊编辑、文学和文艺组织各方面贡献良多，在文化界影响深远。

1954年，痖弦参与创立《创世纪诗社》，发行《创世纪》诗刊，除了在1950年代掀起新诗的时代思潮、提倡超现实主义外，也不遗余力提携文坛后辈，对台湾现代诗发展有关键性的影响。

从《创世纪》《幼狮文艺》到《联合报》副刊，痖弦从事编辑工作近40年，也策划主办“联合报文学奖”，鼓励全球华人作家投稿、主编多部重要选集，培育诸多人才，皆有助实现台北作为华文文坛的重镇。

台北市文化局提到：“痖弦在不同年代，始终以宽阔的胸怀面对变局，坚持博大精深的编辑取向，促使台湾成为全球华人现代文学的故乡，可喻为文化界领袖、传播界的标竿。”

其他三名得主中，米复国因推动文化资产保存，提升台北文化历史认同而获奖。姚立群自2008年接任台北市实验剧场“牯岭街小剧场”馆长，以剧场进行社会实践、文化运动，提升台北在国际艺术社群中的能见度。

纪实摄影创作者张乾琦长年关注地缘政治、边缘族群和社会议题等题材，作品兼具艺术性和社会人文关怀精神。台北市文化局形容他的摄影作品“赤裸呈现许多社会底层议题，透过作品展示让市民得以窥见多元社会的另一面，也让台湾摄影工作者的韧性于国际间发光发亮。”

颁奖典礼将在11月于台北中山堂举行。