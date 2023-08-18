五部小说获茅盾文学奖 得奖人之一东西曾任南大驻校作家

杨志军《雪山大地》、乔叶《宝水》、刘亮程《本巴》、孙甘露《千里江山图》与东西《回响》获中国第11届茅盾文学奖。

得奖人之一、广西作家东西曾于2017年担任新加坡南洋理工大学华文驻校作家。这是他首次获得茅盾文学奖肯定。

《回响》是东西的第四部长篇小说，借一起刑侦案、一段纠缠不清的婚姻，探索复杂人性。东西接受中新社采访时说：“这个故事是普通人都有可能看得见或者面临的故事，也许是这种亲切感让评委们喜欢。”

《回响》曾获2021年人民文学奖长篇小说奖、第五届施耐庵文学奖、第四届吴承恩长篇小说奖，目前已被翻译成俄文、越南文，此外马来文版、法文版也即将推出。

河南作家乔叶的《宝水》聚焦乡村，以女性视角观察时代变化下的乡村生活。

得奖后乔叶接受《河南日报》采访，她说：“作家的本职工作，就是怎么把作品写好。至于别的，我不能决定什么。很多读者应该都有着城乡两地的生活经验，会频繁往返于城乡之间。我觉得我们好多人心中都有一个城乡结合部，如果是一定要说期待的话，我期待《宝水》能触及到这个精神或者心灵意义上的城乡结合部。”

孙甘露是中国先锋派小说家，但《千里江山图》回归现实，带读者进入1930年代上海，围绕一项代号为“千里江山图”的绝密任务展开，描绘一代理想主义者浴血奋斗、追寻光明的精神，被媒体誉为“红色新经典”，小说最近被改编为广播剧。

针对转型，孙甘露曾说，他始终不变，依然是先锋派小说家。

《雪山大地》是作家杨志军自畅销书《藏獒》之后，重返青藏高原之作。据新华网报道，杨志军曾真诚地表示，希望雪山大地的故事能讲给更多人，“希望自然之爱也是人心之爱，在广袤的故乡厚土上，延续一代比一代更加葳蕤的传承。”

新疆作家刘亮程的《本巴》则以蒙古英雄史诗《江格尔》为背景，讲述了一个古老而新奇的故事：一个没有衰老与死亡，人人活在25岁的“本巴世界”。

茅盾文学奖于8月11日揭晓。这项四年一度的大奖创设于1981年，本届评奖范围为2019年至2022年间在中国首次出版的长篇小说，共238部参评。

颁奖典礼将于11月中旬在茅盾故乡浙江桐乡举行。