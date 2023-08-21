海凡写长篇小说 如同无法掌控的人生

从2014年的散文化书写《雨林告诉你》，到军旅系列短篇小说《可口的饥饿》与《野径》，海凡创作长篇小说《雨林的背影》时已经65岁。写作期间处在“时不我待的焦虑”之中，冠病疫情更让他感受人生无常，虽然写长篇就像完全无法掌控的人生，海凡仍想与读者分享自身体验的生活，人在不同际遇下的生存状态，以及实现生命意义的努力。

本地作家海凡（另一个笔名：辛羽）的长篇小说《雨林的背影》（有人出版社）设计了众多马来亚共产党男女游击队成员，将他们设置在1989年《合艾和平协议》签署前后，武装斗争宣告失败，面对理想幻灭的人生十字路口。

海凡曾于1976年离开新加坡到北马加入马共游击队，和平协议签署后，他先在泰南和平村生活，1992年获新加坡政府接纳，重返故乡开启新生。海凡是少数能以过来人身份书写游击队故事的作家，更难能可贵的是，他的马共书写富于细节，以文学的语汇勾勒人与时代的复杂性，对所谓革命也有所检讨，尤其反映在小说人物发现马共内部肃反运动里人性残酷之际。

从女性视角出发《雨林的背影》人物众多，小说家通过几条感情线让读者看见有血有肉的部队小人物心灵。海凡也尝试从女性视角出发，描述她们如何在森林里面对爱情、性爱、婚姻、生育、与骨肉分离。小说写主人翁之一海翎谈到流亡印度尼西亚时部队的安排：“因为组织考虑到转移的男干部中有多位单身。流亡可能会长期因此做了特别安排，希望能撮合多几对革命夫妻”……理想青年投入集体革命，就连情爱也不由自主，是否也意味着女性的身体，不过是革命的容器，用来寄放部队中男性过于孤寂的魂灵？