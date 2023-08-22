新加坡华乐团新乐季“琴·缘” 超过100个活动与众同乐

郭勇德指挥新加坡华乐团。（新加坡华乐团提供／档案照）

新加坡华乐团8月22日宣布新乐季，这是乐团受疫情袭扰三年来的首个完整乐季，也是由新任首席指挥郭勇德率领的艺术咨询团自2023年1月成立后，集体策划的首个乐季。

新乐季以“琴·缘”为主题，将在2023年9月至2024年6月间推出14套内容精彩的售票音乐会。此外，乐团也策划多场免费演出和活动，包括教育与拓展、校园演出等总计超过100个活动。新加坡华乐团也将在2023年11月和2024年3月赴中国巡演，与世共享具有南洋风情的华乐佳音。

艺术咨询团由郭勇德与新加坡华乐团中的八位首席演奏家组成，分别是乐团首席李宝顺、二胡I（即第一二胡声部）首席赵剑华、扬琴首席瞿建青、琵琶首席俞嘉、三弦首席黄桂芳、笛子首席尹志阳、唢呐／管首席靳世义和笙首席郭长锁。其中，李宝顺、黄桂芳和尹志阳分别兼任拉弦、弹拨、吹管与打击声部长。

新乐季推出五大系列

本乐季的14场售票音乐会分为五大系列，包括乐季开闭幕音乐会、大师风采、八音荟萃、室内乐系列以及家庭音乐会。除了艺术咨询团，新加坡华乐团副指挥倪恩辉，和本乐季特邀客座指挥瞿春泉也各自策划一场音乐会。

在9月8日的开季音乐会上，郭勇德将携手三位声部长重磅呈献三首协奏曲：由李宝顺独奏的二胡协奏曲《红梅随想曲》、黄桂芳独奏的三弦协奏曲《阿勒颇》以及尹志阳独奏的笛子协奏曲《蝴蝶梦》。《阿勒颇》是罕见为三弦创作的协奏曲，由新加坡华乐团驻团作曲王辰威创作，这将是该曲在本地的首演。闭幕音乐会则将演绎本地著名词曲作者、音乐人梁文福的作品。

全新推出的“大师风采”系列将从本乐季起邀请指挥名家来客座指挥，为华乐团注入新的活力。本乐季邀请到著名华乐指挥家瞿春泉，他将在2024年3月的一场音乐会上指挥六首由他本人创作的乐曲。

艺术咨询团集思广“艺”

新乐季的最大特点便是艺术咨询团中的每一位演奏家，都将担纲策划一场音乐会。在“八音荟萃”系列中，“秀丽山河”音乐会由琵琶首席俞嘉策划，她将和来自中国新疆的弹拨尔演奏家买尔哈巴·努尔买买联手演奏为琵琶和弹拨尔（tanbur）而作的双协奏曲《楼兰印象》，特邀中国音乐学院国乐系主任许知俊客座指挥。

由笙首席郭长锁策划的“一起走过”音乐会上，乐团首席李宝顺将演绎经典低音二胡协奏曲《汉宫秋月》，邀请国际著名指挥家邵恩执棒；而由副指挥倪恩辉策划的“韶音生辉”，则邀请著名演奏奖高韶青担纲独奏，向观众展示由其改良发明的“韶琴”的魅力。

本乐季也推出室内乐系列音乐会，分别以“吹拉弹打”为主题，包括“打击乐之夜”“吹管乐之夜”“拉弦乐之夜”和“弹拨乐之夜”，由各声部长与首席携手策划，以小而精的形式，恣意展现各类乐器的经典佳作。

家庭音乐会则是新加坡华乐团广受欢迎长青品牌节目。本乐季将呈献四场特别节庆节目，分别是2023年中秋节庆的“古月照今城”、2024年春节的“春花齐放：祥龙戏珠庆丰年”，以及2024年母亲节音乐会和儿童节音乐会。儿童节音乐会特邀本地指挥家连汶华客座指挥。

国家乐团也是人民乐团

作为国家乐团之一，新加坡华乐团本乐季内将两度到访中国演出，包括受邀参加2023年11月的上海国际艺术节，以及2024年3月底在北京、天津和苏州三地的巡演，庆祝苏州工业园成立30周年。

新加坡华乐团也以“人民的乐团”为己任，用音乐为人民带去活力与凝聚力。本乐季内，华乐团将走入丹戎巴葛、实乞纳、女皇镇等社区，呈献80多场免费的教育、社区、拓展、关怀等系列音乐会。关于本乐季的所有售票与免费节目可上官网sco.com.sg，阅读电子节目册。