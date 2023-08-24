【开卷】诗歌《伊夫城堡》

伊夫城堡曾是发生征战的历史场景，后来变成国家监狱，大仲马把它写进小说，《基度山恩仇记》的主角爱德蒙被囚禁14年，越狱复仇的意志就在这里上演。“伊夫城堡”经历了现实里多个层面的考验。方明拿来写诗，把它当做可以转变角度去映照的一面镜子。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

[0:24] 作品分享

[1:56] 赏析

《伊夫城堡》作者：方明

磐石堆叠隔离苦炼的心智

激进主义革命先锋或保皇党窃听

权力斗争的黑暗声音

冤怨污浊的回响也在

厚重的墙壁图浑震荡

复仇火焰在此熊熊扩燃

甚至吞噬太阳杲杲的光芒

正义永远被嗜血的年代蹂躏

幽幽迴廊上镌刻的名字

永远是历史偷渡险滩

沉溺的精魄

回环的大海荒凉得令人迷航

疋疋触礁的怒涛犹似魔鬼咒语

善与恶在此被空玄的岁月催眠

让仆仆肉体幽幽枯竭

海鸥嘶鸣与凶涛咆哮

企图镇压囚犯的屈鸣

失意的头颅相互嚷嚷踉跄的

行迹 老鼠与蝼蚁被召唤朗读

曝弃多日的死亡遗嘱



挖凿疾疾逃亡的甬道

依照权霸狰狞的手势丈量延伸

后记 : 距法国马赛港约3.5英里的伊夫城堡 (chateau d’If) ，曾是法国国王法兰索瓦一世为防御西班牙侵略而修建的堡垒，后改为国家重犯监狱，因法国大文豪大仲马小说笔下《基度山恩仇记》之主角爱德蒙被诬害而囚禁于此14年，越狱后便展开一连串惊心动魄之复仇行动，伊夫城堡也因这部小说故事而名噪世界。