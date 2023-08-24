【开卷】诗歌《伊夫城堡》

伊夫城堡曾是发生征战的历史场景，后来变成国家监狱，大仲马把它写进小说，《基度山恩仇记》的主角爱德蒙被囚禁14年，越狱复仇的意志就在这里上演。“伊夫城堡”经历了现实里多个层面的考验。方明拿来写诗，把它当做可以转变角度去映照的一面镜子。
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《伊夫城堡》作者：方明
磐石堆叠隔离苦炼的心智
激进主义革命先锋或保皇党窃听
权力斗争的黑暗声音
冤怨污浊的回响也在
厚重的墙壁图浑震荡
复仇火焰在此熊熊扩燃
甚至吞噬太阳杲杲的光芒
正义永远被嗜血的年代蹂躏
幽幽迴廊上镌刻的名字
永远是历史偷渡险滩
沉溺的精魄
回环的大海荒凉得令人迷航
疋疋触礁的怒涛犹似魔鬼咒语
善与恶在此被空玄的岁月催眠
让仆仆肉体幽幽枯竭
海鸥嘶鸣与凶涛咆哮
企图镇压囚犯的屈鸣
失意的头颅相互嚷嚷踉跄的
行迹 老鼠与蝼蚁被召唤朗读
曝弃多日的死亡遗嘱
挖凿疾疾逃亡的甬道
依照权霸狰狞的手势丈量延伸
后记 : 距法国马赛港约3.5英里的伊夫城堡 (chateau d’If) ，曾是法国国王法兰索瓦一世为防御西班牙侵略而修建的堡垒，后改为国家重犯监狱，因法国大文豪大仲马小说笔下《基度山恩仇记》之主角爱德蒙被诬害而囚禁于此14年，越狱后便展开一连串惊心动魄之复仇行动，伊夫城堡也因这部小说故事而名噪世界。