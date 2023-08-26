郭毅杰：自我的表演——观《‘新’派男王》

《‘新’派男王》（King）曾于2020年线上直播首演，并由电影导演黄锦佳（Jasmine Ng）执导，运用镜头语言多角叙述女公关主管意外构造另我（alter ego）的重重矛盾。今年，剧艺工作坊（T:>Works）将陈思敏（Jo Tan）自编自演的单人剧进行实体公演，换由剧场人依尔凡·卡斯班（Irfan Kasban）兼任导演与舞美设计，疫后于剧场空间别样展演三年如一的性／别与身份／认同议题。

一踏入剧艺常驻空间72-13，仿佛置身派对现场，适量的电子音乐播放着，提早到场的观众零散占据前场各个空间角落。这有意无意营造（尤其对内向人士来说）稍显尴尬的热场氛围，既可放松自身却又不安凝视他人且回望自我，模拟开场的办公室性／别政治的预演。开演15分钟前，剧场空间大门敞开，左为表演空间，右为观众席。乍看下，依尔凡的舞台设置异常简约，有别于对变装秀场的刻板期待，却能有效引起联想。地面的胶带线条将舞台划分为形状各异的小空间，再现社会规范所建构的生活框架与局限。舞台上对称摆放两个箱子，并投射着蓝色与粉红色的灯光，标示着社会性／别的二元对立。演员自侧门携带一张椅子进入了表演空间，展演他出格的种种自我。

陈思敏身着柔和简洁的中空装及长裤，以女公关主管Geok Yen的身份登场。他随即游移于不同的小空间与身份——家中的未婚夫及其兄弟、职场上的女经理与男同事、变装秀场的外国同事及其变装妈妈，还有Geok Yen内心的另我变装国王Stirling da Silva。八个角色由陈思敏一人饰演，且全程未有依赖造型变化，必须准确拿捏刻画个别人物的言行举止与情绪以示区隔。瞬间转换角色的能力足见他身为资深剧场人的历练与成熟。实际上，剧中八个角色又各有某种另我——未婚夫控制欲背后的小男人、女经理自我女性化背后的利益者、外国同事从事变装背后的真实自我等。没有任何一个角色是完人，他们通过言行表演诉求他人的注视与认证；而在饱受社会约束与偏见的同时，他们仗着各自位置的特权歧视他人。