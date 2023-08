纪伯伦(Khalil Gibran)说:“你的人生与其说取决于生活带给你什么,不如说取决于你对生活的态度;与其说取决于发生在你身上的事,不如说取决于你对这些事情的看法。”(Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life; not so much by what happens to you as by the way your mind looks at what happens.)

这么说的话,你我的人生境况,大致上是自己的性格使然。

阅读诗集,我想,或许也是。能从诗里看出什么意涵?读出什么韵味?还是被哪些诗句触动?并非它们可解或不可解,是读者个人的思维意念与阅读视野在当中起作用。换言之,阅读效果,会因读者而异。不过,我认为,还得结合一个重要的元素。即所阅读的是经过时间筛洗、人事淬炼,文字精简而意象丰繁的诗集。