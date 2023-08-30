一切发光的事物都有自己的影子——我读美国诗人Danusha Laméris 订户 赠送文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 林和人／译介发布 / 发布 / 2023年8月30日 5:00 AM 我的诗人家人——Danusha Laméris——如果我们的血缘是诗歌。（互联网） 树木梦见什么，如果树木也会做梦？提琴还是舢舨？书桌还是纸张？（诗与图片 / Danusha Laméris） 这份美善，尽管微小，却足够让我们容忍甚至怀抱庞大的黑暗与荒谬。（诗与图片 / Danusha Laméris） “这就是为什么我们写诗：尝试发现所有的事物是如何互相连结在一起的。”——Danusha Laméris（诗与图片 / Danusha Laméris）字体大小:小中大新年伊始，定居巴黎的老朋友捎来他发现辛波丝卡的喜悦：“开始读辛老太太的诗，居然看得懂！”让我会心莞尔，也沉思了片刻。大多读者对于诗歌都是望而怯步，即使像老朋友这样一个文字高手也不例外，仿佛诗歌是文学的珠穆朗玛峰。泰半诗人也是这么认为的吧，所以始终怀抱“诗歌是文学的最高形式”这样一个抱负，或者包袱，把诗写成谜语。诗歌是谜，不是谜语。诗歌是诗人与自己、与另一个生命、与世界的对话，是一个人让另一个人在寒冷中借火，是乌克兰妇女让俄国士兵把葵花籽装进口袋里，是已故英国导演Derek Jarman在核电厂附近建造花园，有鸟飞过，暴雨安安静静降落在海平线，我在他的花园捡到一颗心形石头。其他都是文学。所以日前读到美国诗人Ellen Bass的这段话，遥遥与她相视一笑：“我希望任何人都读得懂我的诗。我们是要与人沟通；我们并不是要令人感到困惑。不是每一首诗对每一个读者来说都有意义，可是，至少他们知道这一首诗在说什么。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 文艺城 文学 诗歌 中国作家陈彦、蒋胜男将与本地读者交流 台大副教授高嘉谦：南洋书写不仅是地域性现象