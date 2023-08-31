星空下芭蕾 “老地方”相约

“‘星空下的芭蕾’是受观众喜爱和认可的演出。新加坡芭蕾舞团于9月首两个周末夜晚，在福康宁公园再度带来户外演出“星空下的芭蕾”，此次将为每个周末带来古典芭蕾和现代芭蕾的混合节目，并由国际著名编舞带来的一支全新舞作首演。

“拜华星之坠几，约明月之浮槎。”婉曼星月下，起舞弄清影，可谓仲夏夜如梦般的一场酣享。

新加坡最受欢迎的户外舞蹈活动之一——“星空下的芭蕾”（Ballet Under the Stars）又回来了。国家级舞团新加坡芭蕾舞团（Singapore Ballet），于9月1日至3日及8日至10日的两个周末夜，在大家都熟悉的“老地方”福康宁公园绿坪上演出，新加坡芭蕾舞团的前身新加坡舞蹈剧场旧址就曾俯瞰着这片苍翠美丽的草地，“星空下的芭蕾2023”所有表演活动将风雨无阻地在此进行。

5月欣赏完本地英语剧团新加坡专业剧场（SRT）的户外专场“公园中的莎士比亚”（Shakespeare in the Park）后，你可以重返福康宁，度过一两个迷人夜晚，与朋友、家人，或爱侣，一起沉浸于公园绿植的葱郁氛围和都市星夜的浪漫情调中，同时迷醉在幕天席地的露天舞蹈演出里。另外值得一提的是，与以往“古典周末”和“现代周末”的明显分野不同，“星空下的芭蕾”此次将为每个周末带来古典芭蕾和现代芭蕾的混合节目。