为赴艺术之约 飘洋过海来看你

为了剧场艺术特有的写意风格和舞台之美，与同好集结在“七月的法国首都”——阿维尼翁；为了心中的弗朗明哥舞，体验当地风物，每年现身赫雷斯弗朗明哥艺术节；为了体验音乐厅令人惊叹的音响效果，到拜罗伊特音乐节感受瓦格纳歌剧的魅力……他们不顾舟车劳顿，为了欣赏艺术专门开启一程远飏，这样的艺术之旅是不是已经成为都市人释放心灵的另类方式？

为了心心念念的艺术嗜好，你是否甘愿奔赴千里之外？

尽管新加坡从官方到民间举办的各类艺术节庆可算繁多，但有些海外艺术节总能引得艺术爱好者趋之若鹜。尤其是步入后疫情时代，各国边境重开，旅行限制解除，那些赫赫有名的国际艺术节也纷纷重启复办，死忠艺术铁粉翘首以盼。对他们来说，那不是旅途中顺便或凑巧与艺术结缘，而是因艺术专门开启一程远飏——海外艺术节魅力几何？三名本地艺术爱好者，分享他们远渡重洋，参加不同艺术盛事的乐趣。

阿维尼翁戏剧节：

戏剧是一种生活方式

对剧场工作者和戏剧老师王伟样来说，戏剧是职业，更是兴趣，剧场艺术所特有的写意风格之美和舞台张力，为生活在钢筋水泥的都市人提供释放心灵的最佳空间。“众多海外戏剧类艺术节中，我印象最深的是阿维尼翁戏剧节（Festival d’Avignon）。”

有人戏言：“七月的法国首都不在巴黎，而在阿维尼翁。”各地戏剧工作者与爱好者每年7月欢聚阿维尼翁，让·维拉尔（Jean Vilar）于1947年创办的该戏剧节，是法国现存最古老的艺术节。

阿维尼翁戏剧节每年开幕大戏在教皇宫光荣庭院上演。（取自challenges.fr）

王伟样说：“名为戏剧节，阿维尼翁戏剧节更像是个囊括几乎所有表演艺术的艺术节。它分为In、Off两部分，In单元也就是我们常说的内场，是每年由官方出资邀请的近50部售票剧目，表演者大都是欧洲乃至世界一流团体和艺术家；Off单元也被称为外场，每年约有1500部各种演出，大部分是免费的，其表演者多为世界各地青年艺术工作者，剧目更先锋，充满实验创新和反叛精神，唯演出水准稍显良莠不齐。”

王伟样共观赏过三次阿维尼翁戏剧节，虽舟车劳顿，他却觉得观摩体验是值得的。“每次我大概会选五到七个In单元的戏，可提前网上订票，订不到的话，当天直接过去排队也可，其他时间我会去看Off单元的戏，只要能看到喜欢的戏，40欧元左右的票价还是可负担的。”

王伟样最近一次去该戏剧节是2022年，戏剧节主题是“从前”。“阿维尼翁仿佛也回到疫情前的样子，大街小巷到处是表演者和观众，众人穿梭其中，热闹非凡。每年开幕大戏在教皇宫光荣庭院上演，观众们关注的是：今年艺术家们会在这座百年建筑中探索出什么新元素？并和戏剧融为一体，成为剧场表演视觉的延伸？”

“阿维尼翁戏剧节2022”让王伟样印象最深的是两个演出，一是开幕大戏《黑衣修士》。“时值俄乌冲突愈演愈烈，《黑衣修士》主题反思人类疯狂和战争残酷，这部戏在教皇宫光荣庭院演出，让整个表演空间弥漫庄严与肃穆之气。丰富的象征符号，多元化舞台呈现，剧终时血色背景和在宫墙上巨大的‘止战’字样，让观众陷入更深层次的思考。”

另一部触动王伟样的戏是中国导演孟京辉的《第七天》，这部改编自余华同名小说的剧作，在教皇宫特有场域烘托下，将幽冥世界的光怪陆离和残酷哀艳以极具张力的舞台形式直送观众心田——这也许是只有亲临现场才能得到的体验。

王伟样每次在法国东南部阿维尼翁，都觉得整个城市艺术气息弥漫。（受访者提供）

“的确，戏剧节期间你一走出阿维尼翁中央火车站，会发现整个城市都散发着戏剧气息，各式表演映入眼帘。漫步古城，看着街上贴满演出海报，感到戏剧在这里已不单纯是剧院演出，而是一种生活方式，舞台延伸到这座小城每个角落！”王伟样说。

赫雷斯弗朗明哥艺术节：

活在当地生活细节

从事招聘服务的今野俊明，有另一身份——弗朗明哥舞者。今野俊明说：“2000年我在大学里接触到弗朗明哥，立刻被这种起源于西班牙南部民俗音乐传统的舞蹈迷住。为学习并弘扬弗朗明哥，我尽可能每年都去西班牙的塞维利亚、赫雷斯去感受道地弗朗明哥，我绝不会错过的是赫雷斯弗朗明哥艺术节（Festival de Jerez）。”

“这个艺术节每年通常举办两次，汇聚来自全球弗朗明哥舞者、吉他手和歌手，大家从早到晚沉浸于弗朗明哥艺术中。”今野俊明说：“我除了每晚观看顶级专业表演，还在著名舞蹈家的大师班、工作坊上课，最棒的是一天活动结束后，大家去酒吧喝酒、吃饭、唱歌、跳舞至深夜。参加这个艺术节已成我生活的一部分，呼吸当地空气，吃道地食物，四处游走，感受风物，我甚至可以说这个艺术节很大程度上形塑我的性格。”

四十出头的今野俊明首次参加该艺术节是2010年，此后几乎每届都未缺席，每年2月或9月去西班牙是他的既定行程，也获得公司同事和上司理解。“新加坡有直飞西班牙的航班，艺术节表演和课程费用也挺实惠。每次艺术节，我会在两周时间集中看20多场演出，可供选择的节目远多于此，我特别喜欢的是传统艺术家和年轻艺术家一起合作的表演，毕竟弗朗明哥没有年龄限制，新人有新人热力，老匠有老匠韵味，它是一种直抒胸臆并回应生命的舞蹈！能亲睹大师和新人的舞台演出真是太幸福了。”

今野俊明（右）在赫雷斯弗朗明哥艺术节上，不仅观赏演出，也积极学习技巧。（受访者提供）

赫雷斯弗朗明哥艺术节包含教育元素，让爱好者不仅观摩，还能精进舞艺。“和同样热爱弗朗明哥的朋友一起在课堂上学习，也是一件很快乐的事，像重聚一样。经过七天紧张学习后，当最后一天课程到来时，无论我多大年纪，我都会感到一种美妙的成就感。艺术是多么充实人生啊！”

本地也有弗朗明哥活动，今野俊明仍觉得亲身到西班牙参与赫雷斯弗朗明哥艺术节有其必要。“弗朗明哥是一种脱胎于生活的艺术形式，这意味着观看表演并不是体验它的唯一方式。这就是为什么我去那里，目的是要‘活’在弗朗明哥里，因为弗朗明哥也活在那里，活在当地的生活细节里。”

拜罗伊特音乐节：

体验瓦格纳音乐

接受记者采访时，33岁的法律顾问张秉真，正在德国的拜罗伊特音乐节（Bayreuther Festspiele）上，感受瓦格纳歌剧的魅力。他说：“这是我第一次来拜罗伊特音乐节，我想每个管弦乐（或歌剧）音乐爱好者都该至少在这个音乐节上观看一场演出，体验音乐厅令人惊叹的声音。”

张秉真说：“我喜欢听和演奏管弦乐，我对歌剧的兴趣是从交响乐发展起来的——一些以歌剧闻名的作曲家，在歌剧作品中写下精彩的管弦乐，这样的作曲家包括理查德·瓦格纳（Richard Wagner）和理查德·施特劳斯（Richard Strauss）。”

拜罗伊特音乐节一般只演出瓦格纳谱写的歌剧，是瓦格纳歌剧迷的朝圣之地。（取自planethugill.com）

而横跨每年7、8月的拜罗伊特音乐节独特之处在于一般只演出瓦格纳谱写的歌剧，音乐节由瓦格纳本人发起，音乐节上演的拜罗伊特节日剧院也是瓦格纳设计兴建的，名列世界百大厅院之一。张秉真说剧院关键特征是它令人难以置信的音响效果，这是现代音乐厅和歌剧院无法比拟的。“座位采用圆形剧场风格，因此每个人都是‘平等’的，没有通过特殊包厢或VIP区等方式划座。令人惊叹的音响效果让听众清楚聆赏100多名音乐家演奏的管弦乐声，同时音效非常平衡，不会压倒歌手，因此歌手没有让自己的声音盖过大型管弦乐队洪亮演奏的压力，这是一项极罕见的声学壮举。”

张秉真看足今年音乐节上演的八部作品：《尼伯龙根的指环》中的四部歌剧《莱茵的黄金》《女武神》《齐格弗里德》《诸神的黄昏》，以及《特里斯坦与伊索尔德》《漂泊的荷兰人》《帕西法尔》《唐怀瑟》。

“作为一个歌剧整体，《唐怀瑟》对我来说是最出色的，因为音乐很棒，舞台表演叫人难以置信地充满冒险性却很连贯，我真的很喜欢这部歌剧。”张秉真说。不过他也指出，音乐节演出不设字幕，而且舞台表演有时可能甚具实验性，例如《漂泊的荷兰人》和《尼伯龙根的指环》中有很多时刻，舞台上发生的事与剧本或音乐无关，所以对刚接触歌剧的人来说，即使事先认真研究过剧本，也或许会感到困惑。

费用方面，张秉真说每部歌剧票价从161到459欧元不等；若尽早预订住宿，有一些不错的民宿或酒店优惠。

张秉真（右一）今年与友人一起参与德国拜罗伊特音乐节。（受访者提供）

谈及拜罗伊特音乐节带来的最大满足，张秉真说：“这是一次难得的机会，可以回到过去，在与1876年第一届拜罗伊特音乐节举办时特别接近的环境和值得赞叹的音响效果中，体验瓦格纳的音乐，这是一次目眩神迷的历史音乐盛宴。”主办方将剧院保持得接近它刚建成时的样子，做很小改动，只在原剧院旁建造几座额外建筑，作排练、行政和仓储之用。

从三名受访者的分享可见，海外的艺术节以精专分类、细腻定位和微妙现场感，更能吸引对某一类特定艺术有浓厚兴趣的爱好者，甚至为小众粉丝开辟了欢聚天地；另外，艺术和旅游相结合的一体式“文旅”体验，提升整个行程的人文质感——艺术，成为了解一个城市甚至一个国家、一种文化的美妙途径。

其实国外许多大型国际艺术节的举办有政府支持，相关配套设施和服务都跟得上，是城市形象塑造的一张名片；甚至海外有旅游业者，配合艺术节推出艺文旅行配套……这些都值得新加坡的艺术节庆主办单位思考。

令人期待的国际艺术节

还有哪些其他值得一去的国际艺术节？

爱丁堡国际艺术节

王伟样推荐有“戏剧节中的浪荡王子”之称的英国爱丁堡国际艺穗节（Edinburgh Festival Fringe），创办于1947年，是前卫戏剧爱好者的嘉年华，口号是“拒绝常规或反抗标准”。每年8月举行的艺穗节，能看到来自世界各地最光怪陆离的演出，向传统、规范和尺度发起挑战。

布雷根茨音乐节

张秉真推荐奥地利布雷根茨音乐节（Bregenzer Festspiele），此音乐节发起于1946年，以在博登湖畔举办闻名，每年7月至8月间展演，近年的选演重点之一是普契尼的剧作，包括《波西米亚人》《托斯卡》《杜兰朵》《蝴蝶夫人》等。

乌镇戏剧节

乌镇戏剧节由陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉于2013年共同发起，乌镇戏剧节由特邀剧目、青年竞演、古镇嘉年华、小镇对话等单元组成。以具有1300年历史的中国乌镇为舞台，邀全球戏剧爱好者和生活梦想家来到乌镇体验心灵狂欢。今年第十届乌镇戏剧节将于10月19日至29日举办，主题为“起”——跃起、奋起、迎风起飞，迈向新的旅程。

柏林戏剧节

德国的柏林戏剧节（Berliner Theatertreffen）始于1964年，是柏林艺术节一个重要组成部分，每年5月，会邀请10部德语国家精选上个演出季中“最值得关注”的剧目来柏林演出。德语戏剧一向被视为世界上最敢于创新的戏剧之一，从不缺把新鲜事物放到台前的勇气。

雅典-埃皮达鲁斯艺术节

雅典-埃皮达鲁斯艺术节（Athens Epidaurus Festival）创立于1955年，每年5月到9月在希腊雅典举行，主要邀请戏剧、舞蹈、音乐等演出团体参演。最吸引人之处是每年推出古希腊戏剧作品演出，显示其对雅典历史文化遗产继承的自觉，城中历史悠久的古希腊露天剧场被艺术节用作演出地点，为节庆增加历史底蕴。