沈嘉禄：汪曾祺的油条搋肉

油条搋肉的这个“搋”字是高邮土话，“搋”表示一种动作，有疏通某一物体或掏空后重新填上其他东西的意思。

没有一个人会拒绝油条。在简陋的老街，在拥挤的菜场，或者允许在街角巷口摆一只小摊头，架起油锅煎油条，肯定会招来熙熙攘攘的顾客。他们目不转睛地围观在油锅里翻腾的油条迅速膨胀，颜色由浅转深，那是一种诱人的金黄色，像朝阳一样升起在庶民的早晨。

在上海人对“四大金刚”的定义中，油条与大饼是一对不离不弃的情人。但是我还要强调一点，如果没有油条，大饼的生意就比较难做，大饼必须夹了油条才好吃——这也是南北共识。油条倒可以单打独斗，自成一派，更何况急着与它结盟的还有煎饼、粢饭、蛋饼、葱包桧儿等。有了油条的加持，煎饼果子才名副其实，粢饭和蛋饼才有了核心价值，也能在西子湖畔有了立锥之地。

北方也有油条，油条的故乡大概就在北方。唐鲁孙在《老乡亲》里说起北平的早点：“至于油条，油面切成长条，中间划一道口子，用手一抻，炸成长圆形，比台湾一柱擎天的油条既秀美又好往烧饼里夹。”唐鲁孙的这段描写已经相当详细了，但我还得补充一下：油面切成长条后，师傅得抓起两小条叠在一起，用七八寸长的小钢棒往中间一按，压出小槽，然后手腕一抖，在粉堆里转成麻花状，抻长到合适的长度下锅，再两头一掐收口。这两根面条的刀面是不能对接的，否则油条就发不胖，术语叫做“并条”。