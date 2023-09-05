马尔克斯御用英文译者伊迪丝J·格罗斯曼逝世

翻译家伊迪丝·格罗斯曼（Edith Grossman，1936-2023）被诺贝尔文学奖得主马尔克斯（Gabriel Garcia Marquez，1927-2014）称为“我在英语世界里的声音”。

马尔克斯（也译为马奎斯）将1985年出版的《爱在瘟疫蔓延时》（也译：《瘟疫时期的爱情》，交给格罗斯曼进行英文翻译之后，之后的作品都钦点格罗斯曼翻译，包括《迷宫中的将军》《奇怪的朝圣者》《关于爱与其他的恶魔》《绑架新闻》《活着为了讲述》与《苦妓追忆录》。

格罗斯曼于美国时间星期一（9月4日）因胰脏癌在曼哈顿家中逝世，享年87岁。

《纽约时报》形容格罗斯曼通过翻译马尔克斯《爱在瘟疫蔓延时》与西班牙语经典小说塞万提斯的《堂吉诃德》“提升了翻译艺术的境界”，同时也提升了翻译家的地位。

格罗斯曼2014年接受《华盛顿邮报》访问时说，马尔克斯写的每一个字都像黄金一样（这也是为什么她也形容翻译马尔克斯就像在玩高难度的填字游戏）；不过她遗憾的是，翻译生涯起步慢，因此无缘翻译《百年孤独》。

关于翻译的艺术，格罗斯曼说：“每个语言都是不同的系统，翻译是以完全有别于原文的方式表达一个思想或概念。事实上，当我翻译一本西班牙文作品，我其实正在使用英文写另一本书。”

格罗斯曼也是另一位诺贝尔文学奖得主略萨（Mario Vargas Llosa）作品的译者。

2010年格罗斯曼出版了《为什么翻译重要》一书。