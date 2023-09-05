技术融入艺术 创作迈向虚拟空间

艺理会与滨海艺术中心合作推出“表演艺术与科技实验室”（Performing Arts x Tech Lab），将使表演艺术团体能够探索、创新并将技术融入创作过程。参与者可受益于以表演艺术、技术和用户设计为主题的专业研讨会，增加体验价值。

为进一步鼓励艺术从业者探索将技术融入艺术实践的可能，艺理会与滨海艺术中心合作推出“表演艺术与科技实验室”（Performing Arts x Tech Lab），该项目的2023版本，通过促进各领域间合作，来倡导表演艺术和技术领域的创新和实验。这将使表演艺术团体能够探索、创新并将技术融入创作过程中。为了这项为期九个月的计划，艺理会还将继续与技术合作伙伴日本庆应义塾大学—国大联合研究中心（Keio-NUS CUTE Centre）合作，为参与者提供技术咨询。参与者可受益于以表演艺术、技术和用户设计为主题的专业研讨会，进一步增加体验价值。

表演艺术与科技实验室主申请者应为艺术组织或艺术从业者，并应与合作者组成团队，如技术专家、其他创意从业者，提交提案。今年的申请已在7月2日截止，实验室8月启动，2024年4月结束。在实验室结束时，参与者将会公开分享，用正在进行的作品、蓝本，或通过讲座、示范或公开演示的方式，讲解研究结果。

滨海艺术中心有限公司节目总监（舞蹈、戏剧、视觉艺术及国际发展）陈素音说：“我们希望该实验室为技术的检验和实验提供有用的空间，为实现新项目和进一步合作奠定基础，并促进知识的流通，从而有助于围绕艺术和技术开启更广泛的讨论。”

出版社Tusitala Books曾参加2021年艺术与科技实验室，其出版商庄品优说：“艺术与科技实验室为Tusitala带来了机遇，让我们有机会与d&b audiotechnik和HelloHolo等行业参与者合作，并获得一般艺术项目无法企及的资源和专业知识。”

她接着说：“与我们通常的生产思维方式相比，（实验室的）孵化框架研究更密集，更协作和流程导向，这对我们的理念产生了积极影响。而在新加坡科技创新大会上展示，为我们提供了一个绝佳的机会来结识好奇的科技人群。从那时起，我们开始了每季度一次的分享活动，促进来自艺术和科技领域的演示者之间的知识交流。”

鼎艺团和Nose Studio创作的“Energy Synesthesia 2”，是2022年首届虚拟艺术科技盛事“Pluritopia双年展”的一部分。（Pluritopia提供）

将艺术扩展到虚拟空间

为将艺术扩展到虚拟空间，艺理会将推出一个由行业主导的“群策群力行动联盟”（Alliance for Action，简称AfA），由来自艺术和文化界的主要利益相关者组成，开发虚拟宇宙中的试点项目。“元宇宙艺术空间”（Project Arts Metaverse）将为艺术团体提供一个创新、实验、测试和学习的支持环境，以帮助这些团体在面对未来技术颠覆时，保持敏捷和自信。

群策群力行动联盟还将鼓励跨部门合作，为艺术和文化部门赋能并提供关系网，以抓住在新的虚拟世界中展示自我的机会，并扩大艺术创作和展示的园地。“元宇宙艺术空间”专注于在元宇宙中创造新颖的艺术体验，例如虚拟音乐会、展览和艺术节庆等活动，以接触并吸引未来的观众，先导项目将于2024年底开发。