艺术走进日常生活 城市景观更富魅力

为了将艺术日常化，融入公共空间，打造更具魅力的城市地景，国家艺术理事会、市区重建局和建屋发展局，合作展开三年的艺术活力场域计划，鼓励大众在日常空间中创造艺术。政府将在三年内拨出150万元，设活力场域基金（Lively Places Fund），让居民和艺术家合作创造艺术项目。

以艺元素点亮全岛各个角落，将新加坡打造为迷人宜居的独特城市。

居民和艺术家合作

国家艺术理事会、市区重建局和建屋发展局，合作展开三年的艺术活力场域计划，鼓励大众在日常空间中创造艺术。

此举是为了焕活公共空间，将艺术日常化，也加强社群凝聚力，打造更具魅力的城市地景。

对此，政府将在三年内拨出150万元，设60份、最高达2万5000元的活力场域基金（Lively Places Fund），让居民和艺术家合作创造艺术项目。接下来将要实现的项目，包括白沙的“A Place I Call Home”，以及位于甘榜格南的“A Particular Place”。

汤申路上段阶梯画Hidden Gem

一幅融汇社区记忆的画作Hidden Gem，为汤申路上段一座平凡无奇的阶梯改头换面。

这个活力场域基金项目由友联园居民协会主席戴晶艺申请，由画家穆罕默德·伊兹迪（Muhammaad Izdi）完成。戴晶艺认为，阶梯如今拥有了全新面貌，为居民带来意趣和便利。

戴晶艺是汤申路上段阶梯画Hidden Gem的幕后功臣。（取自市区重建局官网）

“它也承载了友联园的怀旧记忆，像是京都戏院、我们曾举办的社区活动榴梿宴，还有这里常见的动物如猴子、鸟类、猫和野猪。”

Hidden Gem出自画家穆罕默德·伊兹迪（Muhammaad Izdi）之妙手。（市区重建局提供）

伊兹迪则说：“这个项目的动人之处，在于强化了社区凝聚力。它让参与计划的居民建立关系，对公共空间的归属感，也激发了社区的自豪感。”

在他看来，这幅阶梯画也鼓励人们以新奇的目光观察周遭环境，让社区或住宅区更具活力、意义和吸引力。

活力场域计划申请条件：

新加坡公民或永久居民

个人或组合，至少一人超过17岁

已获其他机构资助的计划不能申请

新计划如果符合所有机构的条件，或可联合资助

申请者如果曾获往届资助，必须先完成相关计划才能再次申请

基金不支持与任何现有计划重复的项目，以及资金批准之前进行的项目或研究

通勤中的诗与歌

艺理会和SMRT在8月30日签署谅解备忘录，计划通过串流音乐、文学作品和街头表演活化通勤空间，提高本地艺术在公共空间的能见度。

这项计划也能让来往穿梭的本地人和游客，感受与体验新加坡艺术文化，同时打造公共交通场所的活力与亲和力。

具体项目包括合力推行为期一年的“I Play SG Music”计划，在125个地铁站、轻轨站和巴士转换站播放本地音乐作品，推广本地音乐，也拉近每天超过300万的通勤人士，和音乐之间的距离。

未来，人们也能在地铁中找到文学作品的踪迹，例如诗或散文选段。

此外，地铁站也将成为特殊街头表演者的演出场地，为通勤人士带来现场演出之余，更为特殊群体带来谋生机会。患自闭症的钢琴演奏者约书亚·杰曼（Joshua German）是街头表演者之一。他说：“很高兴能在地铁站中演出，这里很凉爽，也让我感到安全。”