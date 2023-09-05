以数字平台和技能框架 捕捉艺术领域潮流

通过一站式数字平台Catch，公众可以一目了然地查看即将在本地举行的艺文活动，艺术团体和独立艺术家也可在Catch上免费推广活动。艺术技能框架则旨在提升本地艺术工作者的核心技能与就业机会，也为初涉舞台技术领域的年轻人提供指导。

Catch是一个汇集新加坡所有艺术与文化活动的一站式数字平台，由艺理会牵头，联合国家文物局、艺苑公司、国家美术馆和滨海艺术中心共同实施，以提高新加坡艺术活动内涵的可见性，并通过数据分析赋能，吸引和激励更多人欣赏并参与本地的艺文活动。

通过上百个活动列表，公众可以一目了然地查看即将在新加坡举行的艺文活动，也能搜索和筛选自己喜欢的活动。公众还可以注册成为平台会员，接收个性化的内容推荐，在网站上无缝购票，并享受折扣、活动预演和见面会等专属礼遇。

Catch注册会员叶宛霖说：“这个一站式平台能帮助我为家人制定周末计划，特别是像我这样平日有工作的母亲，没有太多时间在网络上搜索适合全家大小一起参加的活动。这个网站的界面非常整洁，易于浏览。我尤其喜欢筛选搜索功能，让我很快找到我需要的内容。”

Catch还将收集观众意见，并与文化领域的利益相关者分享，以便更好地了解、吸引和拓展受众。小型艺术团体和独立艺术家也可以在Catch上免费推广他们的活动。

Catch是一个汇集新加坡所有艺术与文化活动的一站式数字平台，惠及公众和艺术团体与独立艺术家。（网页截图）

Decadance Co.现代舞团联合创办人黄志勇说：“Catch对提高我们的知名度大有帮助。作为一个年轻舞团，我们的资源有限，根本无法在热门网站和杂志上投放高价广告。通过Catch，我们不仅能提升知名度，还能从与Catch团队的合作中学到很多营销知识。”

艺术技能框架 拓展艺术实践

由艺理会、精深技能发展局、业界伙伴和高等学府合作推出的艺术技能框架（艺术教育和舞台技术与制作）（The Skills Framework for Arts (Arts Education and Technical Theatre & Production) ）旨在提升本地艺术工作者的核心技能与就业机会，以适应不断演变的艺术生态与日益增长的文娱市场。

艺术技能框架涵盖五个领域的41个工作岗位，这五个领域分别是教育、研究（艺术教育），以及创作、技术和制作（舞台技术与制作），技能框架包括16个核心技能与77个技术技能，如艺术课程设计、表演艺术制作与制作品质管理等，也包括为自雇人士而设的五项能力项目，帮助他们善用工作机会，拓展艺术实践生涯。

精深技能发展局首席技能官吴纯瑜说：“协同创作、包容性和多样性以及数字化是创意与艺术领域的潮流趋势。艺术技能框架根据这些趋势为艺术教育者和剧场制作人员指出新兴与紧缺的工作机会，提供技能培训，帮助他们在职业发展中做出决策。”

吴纯瑜指出在艺术领域有相当人数为自由职业者或自雇人士，艺术技能框架也顾及这类群体的技能需求。“例如法律、合同与谈判管理、个人品牌经营以及创业能力等，这些都是艺术家发展事业的重要技能。”

艺理会也与滨海艺术中心学院（Esplanade Academy）、全国导师与教练协会（National Instructors and Coaches Association）等相关机构合作，以及艺术资源中心（Arts Resource Hub）等计划，为自雇人士提供接受培训、获得工作和与业内人士交流的机会与支持。

独立灯光设计师陈坤松说：“我希望这一技能框架能够为初涉舞台技术领域的年轻人提供指导和参考，当中不仅有专业技能，也有更宏观和普适性的内容，帮助他们拓展在整个艺术领域的视野，展望自己的下一个目标。”

艺理会也强调与高等学府的合作，包括近期与新加坡艺术大学联合设立艺术专业奖学金，培养本地的艺术创作力与领导力。