从桥北路到福康宁山要走一道石阶，转转折折，却充满趣味。晨光透过林木，指引许多生命的精彩。看到斑驳在墙上，欣喜绿叶迎风，几块老去的石雕无言语，满地踩上去会哀叫的落叶。

这地方，有一个环状梯阶的天井，是摄影人常到的拍摄点，很多游人也喜欢沿着石阶站成一排拍合照，头顶着射下来的阳光，颇有些味道。我上了石阶，看到一面墙，因为光，引我注视、深思。面对这面墙，墙上的爬藤，我停下脚步，决定给它留下美丽一刹。

平常不留意的事物经光雕塑，再也不寻常。光为我展现一幅视觉的阔银幕，四周黑暗框边，中间留下金色舞台，让奋力生长的爬藤成了主角。这坚韧的小生命虽小，没它，画面也就无甚意义。我常感谢光，也因它生出许多构想。天底下大概没什么东西比光更慷慨，更一视同仁了。

半个钟头后，太阳升高，整个福康宁山都亮起来，再没有黑暗。走不了几步，看到一朵白色落花，躺在红色方砖上，因为阳光和树影的衬托，把它塑造成舞台上的独舞者，在聚光灯下散发着飘逸的风采。小径上铺满凋零其实也是一种意境，记得在我住的小区，清洁工每天早上都忙着清扫这样的落花，我常觉得有点惋惜，何须要如此彻底清除。又有一些居民踩着地上落花，用竹竿去勾采树上开得正艳的花朵。我看不过，问她究竟付了多少钱可以让她如此肆意摧花。她竟辩说花终究会落地，采回家可以好好供着。原来似乎只有她才真正懂得爱花，至于落花，在她眼里简直不值一顾。

花开花落是自然常序，时节变更、万物荣枯常触动人类心中感受，欣赏落花也是一种心灵上的修养，特别在阳光初现、清风微拂的早上，这就像品茗一杯清茶一般，静谧恬适。樟宜尾旧码头的向海石栏常有黄花飘落，我常在早晨走过，这些小黄花在一夜风雨后，纷纷落在冰凉的石面，它餐过风、饮过露；此时空气中有雾，雾色迷蒙，远远一道白色石桥装满记忆。在那里看过渡船来回，无数次，朝霞、落日，都有光相伴。当岁月慢慢虚化，画面渐渐褪色，只有眼前的黄花，在晨光里，真真切切、实实在在、轰轰烈烈，绚烂过……