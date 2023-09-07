【开卷】诗歌《捕象三记》

何惠禄的《捕象三记》是一首以意象和抽象表达为主的诗歌，作者通过三个片段分别描述了月台、H座单层屋和轨迹这三个意象，展现了时间、回忆和生命等主题。

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诗《捕象三记》 作者：何惠禄

我听我见我阅读时，若邂逅意象，即以诗捕攫，防其逃返森林…



1.月台

是那般缥缈

花儿与少年叙述

手风琴的泛黄青春

琴音刚落，人就走到了

廊道尽头，这才发觉自己

的来意：攀越时空的墙头

目睹南下火车

载走自己的年少

以及折在行囊里那些早熟

的愁绪。赶到石叻坡时

一个人走出丹绒巴葛火车站

的拱门。就渐渐掀开

弯弯转转的岁月，如今

火车已隆隆穿入浓雾

谁会在哪一个月台

等他？



2.H座单层屋

蹲于冷角

无视路过的行人

右边有棵一样老的树

摇动零落的枝叶遮挡视线

须以远镜扫描它深锁的窗户

胸口那个烙印 H

是否代表天梯

或是汉语拼音之开头H

无人在乎

鸽子不会飞来

麻雀也不会

只是午后云朵爬过屋顶时

偶有轻风打扫门前空地

一堆碎影

3.轨迹

大草原上的麦田圈

是叠叠重重的生命图腾

起于零而最终回归于原点

生前与死后任谁都身不由己

唯过程

才是意义