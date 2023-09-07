【开卷】诗歌《捕象三记》

何惠禄的《捕象三记》是一首以意象和抽象表达为主的诗歌，作者通过三个片段分别描述了月台、H座单层屋和轨迹这三个意象，展现了时间、回忆和生命等主题。
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诗《捕象三记》 作者：何惠禄
我听我见我阅读时，若邂逅意象，即以诗捕攫，防其逃返森林…
1.月台
是那般缥缈
花儿与少年叙述
手风琴的泛黄青春
琴音刚落，人就走到了
廊道尽头，这才发觉自己
的来意：攀越时空的墙头
目睹南下火车
载走自己的年少
以及折在行囊里那些早熟
的愁绪。赶到石叻坡时
一个人走出丹绒巴葛火车站
的拱门。就渐渐掀开
弯弯转转的岁月，如今
火车已隆隆穿入浓雾
谁会在哪一个月台
等他？
2.H座单层屋
蹲于冷角
无视路过的行人
右边有棵一样老的树
摇动零落的枝叶遮挡视线
须以远镜扫描它深锁的窗户
胸口那个烙印 H
是否代表天梯
或是汉语拼音之开头H
无人在乎
鸽子不会飞来
麻雀也不会
只是午后云朵爬过屋顶时
偶有轻风打扫门前空地
一堆碎影
3.轨迹
大草原上的麦田圈
是叠叠重重的生命图腾
起于零而最终回归于原点
生前与死后任谁都身不由己
唯过程
才是意义