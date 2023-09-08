领军前辈与华乐青年才俊 携手呈献华乐节闭幕音乐会

为期22天的第三届新加坡华乐节接近尾声，周日（9月10日）下午本地华乐室内乐团鼎艺团将和新加坡华乐总会旗下诸多学会同台，呈献华乐总会十周年庆暨华乐节闭幕音乐会。

这场音乐会由华乐总会会长郑朝吉和鼎艺团驻团指挥黄德励联合执棒，这是郑朝吉自八年前卸任鼎艺团音乐总监后首次与鼎艺团合作。本场的另一亮点是总会旗下各学会的领军前辈将和华乐青年才俊携手演绎多部作品，其中多首是为这场音乐会量身定做的新创作。

琴筝学会会长尹群与华乐总会青年部委员郑怡雯将首演中国作曲家周煜国受本场委约创作的《忆长安》；笛子学会秘书长陈庆伦、古琴协会会长锺之岳和笙协会荣誉理事、总会青委郑浩筠将首演由锺之岳为萧、古琴、笙与华乐室内乐而作的《渔樵》；总会副秘书长林傅强将带领鼎艺团演绎本地作曲家潘耀田的胡琴四重奏《粤曲三章》；扬琴学会主席魏砚铭和唢呐／管学会会长靳世义将分别演绎各自作曲的《江雪》和《西出阳关》，而阮咸学会将呈现本地青年作曲家骆思卫创作的《竹林七贤》。

音乐会傍晚5时在新加坡大会堂音乐厅举行。下午3时，华乐总会也将在展览厅举办新书《视域下的新加坡华乐发展路径》分享会，讲座由新书作者林傅强主讲，集中介绍写作内容和经历，深入探讨新加坡华乐发展的过去与未来。

《视域下的新加坡华乐发展路径》一书跨越70年的历史，梳理华乐在新加坡华族社会中的形成、传承、传播及其发展变化情况，为海内外学界和爱好者了解新加坡的华乐发展，提供参考和理论依据。

《视域下的新加坡华乐发展路径》新书发布会

9月10日（星期日）

下午3时

新加坡大会堂展览厅

入场免费

2023新加坡华乐节闭幕音乐会“华乐风采”