第四届剧健将艺术节 绿色环保融入创作

以培养新晋剧作者为己任的“剧健将艺术节”迈入第四届，2023年聚焦气候变化课题，培养新生代生力军的同时，也将绿色环保倡议融入艺术创作。

本地双语剧团TOY肥料厂自2017年以来推出“剧健将艺术节”，让戏剧从业者为新晋剧作者提供九个月指导计划，最终完成一部剧作，在舞台上搬演。

本届“剧健将艺术节”的三部剧作围绕气候变化主题展开，包括化石燃料的利弊、快速人工降雨的影响，以及快时尚与绿色标签背后的秘辛。“剧健将艺术节”迈入第四季，今年共征得45部剧作，创下2017年首届以来的新高。

为艺术界注入新鲜血液

TOY肥料厂首席艺术总监吴文德受访时说，本届艺术节希望为新加坡艺术界的持续发展注入新鲜血液，激励年轻剧作者通过艺术创作，积极为全球生态发声。

“我们也希望通过剧健将艺术节吸引观众注意，鼓励他们思考，重视日常生活行为对环境造成的影响。”

今年，艺术节将以钱敏宜编剧的《抢劫》为开幕演出，随即为郭丽娟《人类世》以及刘美恩《囚徒》。三部作品分别由本地戏剧导演陈财龙（Jeffrey Tan）、蔡光明（Jeremiah Choy）和詹辉振（Alvin Chiam）指导，指导剧作者创作专业作品，为观众提供精彩纷呈的艺术节体验。

《抢劫》演出日期为9月15日至17日，《人类世》为9月22日至24日，《囚徒》则是9月29日至10月1日。

一直关注气候变化和环境问题的钱敏宜，与这次征集主题不谋而合。谈及创作理念，她说：“我想写一部引人入胜的作品，同时让气候问题暴露于大众视野。这不仅仅是提倡使用可循环吸管的问题，更严重的环境问题正在持续发生。”

除了在剧情中探讨气候，艺术节的布景也将以回收材料制作。这由艺术节舞台与灯光设计师戴子丰主导，他设计出采用回收材料制成，且适用于三剧共同使用的布景。观看三部剧的观众，不但可以完整捕捉艺术节的主题思想，也能观察到舞台设计的演变和转换。

剧健将艺术节2023（英语演出）