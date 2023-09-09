《遇见观音》音乐剧 踏上心灵之旅

在充满未知的年代，音乐与艺术可净化心灵，传递正能量。音乐剧《遇见观音》结合戏剧、音乐、舞蹈、投影和沙画等元素，不仅是视觉上的盛宴，也带来哲学的沉思。

融汇戏剧、音乐、舞蹈、投影和沙画艺术的大型音乐剧《遇见观音》，不仅带来一场精彩的艺术盛宴，也希望引领观众踏上佛学哲思的心灵之旅。

《遇见观音》由马来西亚“亚洲音乐剧制作”创作，新加坡地藏林呈献，透过《妙善公主》《鱼篮观音》《水月观音》和《不肯去观音》四个故事，讲述观音菩萨在人世间，以各种善巧之道教化人民，并以坚韧不拔的毅力修行成道的感人故事。

这部音乐剧结合戏剧、音乐、舞蹈、投影和沙画等多重元素，不仅要上演一场精彩的艺术盛宴，也带来一段佛学的哲思。身处动荡不安与充满未知的年代，地藏林深信音乐与艺术具有净化人心的作用，希望透过《遇见观音》音乐剧和普罗大众分享佛陀的教诲，传递更多正能量。

呈献四个动人故事

《遇见观音》音乐剧由何灵慧编导与制作，她曾创作多部脍炙人口的佛教音乐剧，包括《释迦牟尼佛传》《天心月圆》《雪域上的光芒：文成公主》《药师如来》等。她多次获奖，作品曾在新加坡、印度尼西亚、中国大陆、台湾、南非和韩国等地公演。

何灵慧受访时说，在制作音乐剧上，她的首要目的便是传递正能量，为社会带来启发，因为自己对佛教的兴趣和认知，就以佛教故事展开创作，也择取了舞台效果呈献好看的四个故事。

“这终究是艺术表演，所以希望到场的观众觉得好听、好看，但同时也为故事和其中的精神所触动。”

剧中音乐由马来西亚作曲家阮柳韵和音乐制作人黄慧音所创作，编舞则是陈淑琳。包括沈诗芳、王茗莉、张絁慜和陈立扬等艺人在内的演出阵容，将通过动人心弦的歌曲，意象丰富的现代舞，创意独特的沙画艺术，营造出唯美的舞台效果。

2016年，《遇见观音》音乐剧在吉隆坡首演，2022年底在槟城再度演出，2023年来到新加坡，也是疫情后首场海外演出。何灵慧认为，这次演出与过往最大的不同在于场地设计。

“槟城场是在体育馆中演出的，规模更大，但这次在剧院中演出，跟观众的距离更靠近了，相信会产生不同的交流体验。”

《遇见观音》音乐剧（华语演出，附英文字幕）

