阅阅一室三周年 播客要加视觉元素

阅读推广播客“阅阅一室”两位主持人9月6日上吉隆坡领奖，获肯定的同时，也为播客庆祝三岁生日。

其实在夺得“亚洲播客大奖”（Asia Podcast Awards）年度播客－独立（Podcast of the Year - Indie）奖项前，两位主持人——电台96.3好FM的DJ陈丽仪与电台UFM100.3DJ张承尧已在8月中旬启动“阅读吉隆坡”之旅，以直播的方式介绍吉隆坡茑屋书店，也采访了刚出书的马来西亚DJ贾森Jason，播客节目最近刚发布。

逛书店买下心头所好

逛书店当然要买书啦！陈丽仪带回来已故音乐家坂本龙一参与校对的《我还能再看到几次满月？》。这本书记录了他的生命最后旅程。陈丽仪说：“一直到生命的尽头，他都没有松手、没有放弃音乐。因为知道自己身体情况不客观，他更以在手术前要走一万步为目标。有大约10天，他每晚都以‘最后的晚餐’为由享用各种美食。大师面对人生大限的豁达和态度让人钦佩。”

张承尧则买了马来西亚作家范俊奇的《镂空与浮雕》与台湾旅日作家张维中的《东京男子部屋》。他已经读完后者，并介绍说：“这是作家张维中以自己在东京的房子为主题，从各个区域的物件延伸出来的散文集。除了带我们多了解一点日本的日常文化，也在和这些物件邂逅的过程中，延伸到他的成长过程与人生阶段，最后以物抒情，从家中寿命有限的日用品，隐喻生命的美好和无常。文字时而俏皮时而温柔的一本散文集。”

9月6日除了领奖，他们也参与“亚洲电台广播会议”（Radiodays Asia），张承尧受访时说，受会议启发“接下来会为阅阅一室提供更多的可能，也许会增加视觉的元素，尝试进驻各种平台等。”

张承尧坦言过去三年做播客“挫折大于鼓励”，直到获得这项播客奖项，才感觉获得肯定。“毕竟阅读真的是一个很小众的爱好，疫情过后大家娱乐的选择增加，多少影响播客的收听数字，对我们而言更是一层挑战。很多时候我们做播客是边做边叹息，还好偶尔有一些听众的鼓励、作家的肯定，都给我们继续做下去的勇气。我们曾分享一本《港式台派》，其中一位作者吴心桥就留言给我们肯定，我们开心了好几天。”

三周年之际到吉隆坡旅行，其实也是想要出国散心给彼此打气，没想到后来听到得奖消息，又再北上，吉隆坡可说是他们的福地。

陈丽仪受访时则说，课外做播客的收获大于挫折，因为过程中认识了很多书业、出版社、还有作家朋友。此外还有一批关注收听播客的听众。“因为相信我们，书店、出版社会送书，希望我们可以介绍。听众作家也给我们留言，说听了播客去买了书，感谢我们的分享。”