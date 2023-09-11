民间学者蔡裕林新书 探索“李光耀思想”

建国总理李光耀百岁冥诞在即，民间学者蔡裕林出版新书探索“李光耀思想”。

完成厚600页的《李光耀思想解读与探究》，蔡裕林接受《联合早报》访问时总结说：“李光耀思想是真实存在的，而且至今还没有人进行过全面系统性的论述。”

邀请一组学术顾问

蔡裕林出版过《大选如何改变新加坡》《李光耀时代VS后李光耀时代》《新加坡模式：挑战与应变》等书，但他仍表示自己没有学术背景，因此在探索何为李光耀思想的时候，特别邀请了一组学术顾问，包括中国深圳大学管理学院教授吕元礼、中国上海师范大学法政学院教授李路曲、媒体人钟天祥等批评建议，最后几经修改才有现在的面貌。

这本书分四部分：李光耀的历史遗产、思想与践行的相辅相成、李光耀思想的验证、思考与展望，作者大量引述了李光耀回忆录、演讲、报道、访谈录等李光耀自身关于不同理念与课题的语录，再由作者进一步评析。

蔡裕林说：“撰写这本书的立足点，就是要对李光耀所作所为及其思想理论进行系统性的梳理，概括与总结。尽管这方面还存在不足，无疑是站在历史的制高点出发。也因此，尽管还存在不足，却不失为全面深入的总结与探究李光耀思想理论有着新的起点。”

蔡裕林认为李光耀思想最显著的特征是：没有固定意识形态，以务实、实用主义为原则。

蔡裕林也强调写这本书不是为李光耀造神。他认为“李光耀思想”可以超脱政党政治的范畴，不是个别政党的私产，甚至可以成为所有政党政治指引方向。

本书发布会将于李光耀冥诞9月16日（星期六）下午2时在同安会馆九楼礼堂举行。届时蔡裕林将与媒体人钟天祥、《联合早报》言论版主任叶鹏飞对谈。同安会馆主席陈汉栋担任会议主席，南洋学会财政梁勇担任对话主持。

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