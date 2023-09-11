安诗一新诗集 情绪的衍生品

时隔九年，本地青年诗人安诗一出版第二本诗集《时光安然 如诗一般》。诗集名称巧妙包含诗人的名字，收录她的80首现代诗近作，内容关乎对诗、个体、时间与地方的思考。

作家周德成在序言中提到“诗的部分魅力在于展现自我”，而这部诗集处处展现强烈的个人风格。蕴含其中的自我态度、懦弱、傲娇和不得不，却不尽然要外显。对安诗一而言，写诗更多是情感的发泄和记录，如果都能够告诉别人的话，也就不用写出来。

她分享自己小时候爱写日记，但妈妈却认为不要把心事全部写下来，太袒露自己的情绪，也有被别人窥看之忧，所以她才去写诗。写诗是一个编码的过程，把情绪安放其中但没有想要被读懂。与其说写作是为了引起共鸣，更像是一个自我的容身之处。

而今集结成书，安诗一说：“将这些诗作集结出版，像一次螃蟹蜕壳。蜕壳中的螃蟹最痛苦也最脆弱，那深深浅浅的纹理下是迷失、是挣扎、是无法言说。”

如今成形示人的每一首诗，都是一部分的自己。而诗集的诞生，她除了是写作者，也包办书籍和周边的设计。从编排这本诗集的内容，到设计书封、周边、宣传海报，以及发布会展板装饰等，整体的风格基调都是统一的、互文的，比如“月升日落”、个人签名“An”可以视为山的线条等。

“这些文字以外的视觉化呈现，也可以视为我表达情绪情感的衍生品。”

她也感谢出版社给予最大的自由度，让她完成相关设计工作。

除了亲自设计书封，她也为诗集设计一系列周边。（卓祾祎摄）

抒情传统 素颜韵脚诗

安诗一的诗延续了中文诗的抒情传统，也倾向诗词同体，结合现代意象和古典中国风。羁旅也是这本诗集的重要元素，借由诗歌重现旅游时的所见所闻所感，用文字定格了片刻瞬间和当下的自己。

自《三分之一》起，其诗作受方文山影响，多为“素颜韵脚诗”。意即素面朝天的一张脸，纯粹以中文写就，不施外国文字、阿拉伯数字和图像等化妆品，更以空格代替标点符号作停顿，仿若山水画的留白。“韵脚”是指每一行诗句均须押韵，读起来遂朗朗上口，如同歌谣。

安诗一目前是《联合早报》记者，创作的新闻工作者，写报道和个人创作之间有冲突吗？她说：“写诗的脑子，和写稿的脑子，不是同一个脑子。”

写诗或写新闻报道，对她来说都是文字的生产。如果写诗是记录个人，记者的工作则是记录社会时事，充当历史记录者。