香港剧团重组案情　新演绎《13.67》

1367代表什么？

不是幸运数字或通关密码，只是两个年份，以及它们之间发生的故事。

全新舞台设计，四名演员，六个故事，沉浸式投影和声景音效，呈现香港罪案故事背后的社会变迁。香港剧团“进念二十面体”推出胡恩威推理剧场《13.67》，改编自香港推理小说作家陈浩基同名小说。故事讲述由1967年到2013年间，主角神探关振铎屡破奇案背后的社会现象：逃狱、绑架、枪战、富商、炸弹狂徒、偶像复仇。

以刑警搭档视角出发，小说以熟悉的香港叙事，倒叙讲述了46年间的六起案件。陈浩基在小说中布下重重谜团和悬念，从中反映香港社会的重大历史事件，包括六七暴动“菠萝”（炸弹）满地，以及廉政公署搜捕贪污警官等。剧场对其作出新的演绎，增加出乎意料的破案情节。2022年首演，今年再次重组案情。

艺术科技为剧团亮点

创团41年以来，“进念二十面体”力求在艺术创作上跨界跨媒体，是香港最早在剧场中运用多媒体的剧团，艺术科技（Arts-Tech）成为剧团一大卖点。

融合沉浸式投影和音效，为观众带来更身临其境的观看体验。（进念二十面体提供）

为了充分营造“置身事内”的观看体验，舞台化的《13.67》除了剧情节奏紧凑，也透过沉浸式投影、全方位音效捕捉观众的注意力和感官，而怀旧经典歌曲的运用更要唤起共鸣与香港情怀。

《13.67》