中国作家协会代表团访新：深化民间合作鼓励投稿

新华作品可以如何进入中国市场？上海市作家协会副主席薛舒建议多写中短篇小说投稿给中国省级文艺刊物。

中国作家协会代表团东南亚行到访新加坡，9月8日在国家图书馆大厦举办读者交流会，9月9日与新加坡作家协会、文艺协会等华文作家团体代表交流。

交流会上，新加坡作协会长林得楠说，多年来新加坡读者都在购买与阅读中国书籍，但新加坡作家作品长期以来因中国出版政策难以进入中国市场，希望能找到平等交流的管道。

新加坡作协副主席周德成也讲述了他在中国出版诗集《用整个白天使黑夜安静》因申请书号、审查原因，抽掉多篇作品的困难状况。

针对出版，中国作协代表团团长、作协副主席陈彦认为，与其期待政策上的变化，不如深化民间合作：“民间的交流才是真正深层的交流……过去我们都感觉已经是地球村的村民了，怎么突然之间一个一个国家之间出现了这么多的鸿沟？如何把心灵拉得更近一些？文学是最重要的东西。”

民间合作方面，他以马来西亚作家黎紫书刚在9月份以首位非中国作家身份入选第三批北京“十月签约作家”为例，作家必须在三年内在十月出版社出版作品，除了有签约费，出版后的稿酬另计，支持作家写作。这个项目影响力大，陈彦表示会提议主办方未来在寻找签约作家时，也将视野扩大到新加坡。

鼓励投稿万字短篇小说

中国上海市作家协会副主席薛舒也指出，中国每个省都有文学杂志，对杂志编辑来说，作者国籍并非首要考量，只要作品质量好，就有刊登机会。

中国上海市作家协会副主席薛舒指出，投稿文学杂志，作者国籍不是障碍。（特约陈来福摄）

她翻看新加坡作协刊物《新华文学》后说，第一印象感觉新华作品以微型小说为主，但中国文学刊物刊登的一般是一万字左右的短篇小说，或是更长篇幅的中篇小说。她鼓励新华作家投稿这类型作品。

《作家》杂志主编、吉林省作协创作研究院院长宗仁发则以马华作家黎紫书、黄锦树的作品近年在中国出版与受欢迎的现象为例，表示中国出版界欢迎世界各地的作品。黎紫书长篇小说《流俗地》最初便是在《山花》杂志连载，出版成书后在中国与马来西亚连得大奖，包括最近刚颁发的《山花》文学双年奖。

此外，《滇池》《广州文艺》等杂志也积极开拓东南亚文学视野，系统化刊登东南亚文学作品。

本次中国作协代表团成员还有陕西师范大学文学院教授杨辉、浙江省网络作家协会副主席蒋胜男与中国作协外联部亚非处处长李强。