中国舞剧《咏春》 贯穿现代与传统

中国现象级艺术作品——舞剧《咏春》，双非遗、双线索、双场景带来两个时代同频共振，是此剧的最大亮点。双非遗“咏春拳”与“香云纱”分别以主题和展现形式恰到好处地融入剧情与舞台表现中，讴歌对理想的追寻，对心中那一束光的追寻。

若要选出去年中国的现象级艺术作品，舞剧《咏春》绝对会以超高热度上榜，这部舞剧不仅火遍神州，自从要在新加坡公演的消息传出后，也成为狮城华人圈的热门话题。那么，《咏春》到底有何魅力？

中国舞坛“双子星”总编导

《咏春》由深圳歌剧舞剧院创排演出，中国舞蹈家协会主席冯双白任编剧，中国舞坛“双子星”韩真、周莉亚任总编导，这也是继“爆款”舞剧《永不消逝的电波》、舞蹈诗剧《只此青绿》、舞剧《花木兰》《沙湾往事》后，这对编导的最新力作，熟悉中国舞坛的舞迷，绝对听过她们两人的名字。

《咏春》创新融入岭南民俗文化，以非物质文化遗产“咏春拳”“香云纱”为题材与展现形式，推动这两个非遗项目的创造性转化和创新性发展，链接传统与现代。

咏春是中国南拳之一，现已成为享誉全球的最具影响力的武术技艺之一。在广东，咏春拳人才辈出，灿若繁星；香云纱，是中国一种古老手工制作的植物染色面料，这种珍贵的纱绸制品凭借传统而环保的生产方式保持着功能和审美特性。

用舞蹈表达武术内涵

舞蹈编导出身的韩真，对于不擅长的武术是如何编排的呢？韩真说：“我虽然不了解，但我非常感兴趣！”一直以来，韩真都喜欢看功夫片，她发现电影中蕴藏着深厚哲学底蕴，人与人的沟通方式，以及华人的处事哲学。但韩真觉得，舞蹈和武术看似都是肢体动态，实际上差距很大，发力方式、力度使用都不同。舞蹈抒情柔美，以抒发内心、表达美感为宗旨，武术则源于防御和攻击。舞者必须把自己的力量变得更短促、直接、强劲，才能够达到武术质感。

据悉，《咏春》中的功夫对决相当精彩——咏春拳、南螳螂拳、八卦掌、八极拳、太极拳悉数登场，而这些高燃打斗片段都是由来自荷花奖、桃李杯、文华奖等殿堂级赛事的舞蹈演员表演，《咏春》用舞蹈表达武术内涵。

香云纱带来岭南风情

与咏春拳同列非遗的香云纱，则在剧中被充分运用在舞台服装设计上，也为该剧的艺术画面带来曼妙岭南风情。“采风时偶然看到在田间晾晒着的香云纱，被瞬间打动，实在是太美了！”韩真说，“在舞台上要想女孩子看起来漂亮一点，服装腰身裁剪是很重要的。但我们还是希望把岭南乡间那种天然质朴的审美呈现出来，还原女性劳动者的形象和状态。”

与咏春拳同列非遗的香云纱，被充分运用在《咏春》的舞台服装设计上。（出品单位提供）

两种非遗元素入舞，周莉亚认为丝毫不刻意。“对于传统文化，我和韩真都是非常热爱的，因热爱，你的关注点都会往那儿走，它也会激发你。所以我觉得不是刻意为之，而是你喜欢它，基于纯粹的创作欲望出发，也会选择它。”

而《咏春》作为舞剧，讲述了怎样的故事？

舞剧以一深圳剧组拍摄电影《咏春》为引，拉开全剧大幕。电影里“叶师傅”远赴他乡，怀抱“咏春堂”牌匾踏入群雄林立的武馆街，只为开咏春的一扇门；片场中剧组众人同样怀抱梦想奔赴山海，只为追寻心中那一束光……

在周莉亚看来，舞剧的艺术创作须尊重客观存在的历史和人物。前期创排时，两位编导观看大量相关影视作品素材，了解到20世纪90年代正是香港电影人“北上”合拍影片风潮正盛之时，也读到许多人为电影工业蓬勃发展做出贡献的幕后故事。舞台上，“戏内”赴香港打拼的叶问和“戏外”深圳《咏春》剧组这两条线索在剧中并行展现，一代宗师以“扶弱小以武辅仁”，弘扬民族自信；后者则是根植深圳城市发展的时代脉络，致敬在英雄精神感召下的平凡人。一个戏中戏的结构成就两个时代的同频共振，也贯通两种理想共鸣。

双线叙事创作难度大

两位编导不讳言双线叙事为创作带来极大难度。戏中戏让舞台内外场景产生意识层面的对话，而身处第三维度的编导以创作者视角，将精神内核以写意方式表达。周莉亚很在意表达欲对创作者的重要性，当介入主题，随着创作者对事物的认识更深刻全面后，表达自然会产生不一样的质感。《咏春》人物塑造上，并未一味追求武侠的“爽”，反倒对困境的描述给予更多笔墨，让艺术的写实感提升。

该剧2022年底首演后，启动中国全国巡演，所到之处无不轰动。9月底它将走出国门登上狮城舞台，两位编导并不担心在相对西化的新加坡，观众会对该剧产生隔阂。

《咏春》借英雄的故事，传递力量、信念，以及对梦想的坚持。（出品单位提供）

韩真说：“中国武侠电影在全世界范围内引起非常大反响，我相信新加坡观众对舞剧题材不陌生。《咏春》其实讲述的是一个英雄的故事——谁是英雄，如何成长为英雄。它更多传递的是力量、信念，以及对梦想的坚持；同时剧中也映照着叶问那个时代的迷茫，和他意欲成为英雄的心路历程。我希望新加坡观众看完这部作品，能收获向上的勇气，增加对中华文化的兴趣，感召新一代新加坡年轻人喜欢上中国功夫。”

中国传统文化名片

周莉亚、韩真此前的舞蹈诗剧《只此青绿》，已是中国传统文化的又一张名片，两人也成为“中国舞蹈界的金字招牌”。韩真说作为新一代编舞，一直都将弘扬中华传统文化作为工作非常重要的一环。“经由中华传统文化的优秀凝练，将舞蹈这门艺术与中国传统文化相结合，生发出非常不同的气质，也生发出非常灿烂的文化之美。当然，这是我们的一个创作部分，弘扬中华传统文化之外，我们也希望能挖掘内心深处最本真的一些情绪、情感，经由舞台作品传递给全世界观众。”

舞剧《咏春》将在滨海艺术中心剧院，从9月28日演至30日，购票可上网：esplanade.com/zh-CN/whats-on/2023/wing-chun