8月24日晚上，笔者与太太受邀到中国文化中心剧场欣赏了《水乡弦声》江南二胡艺术传承与研究专场音乐会，这也是“第三届新加坡华乐节2023”其中一场由来访团体担纲的重要节目。

由享誉乐坛的中国知名二胡演奏家段皑皑领衔，率领上海师范大学音乐学院一众二胡师生演出，同时与新加坡南洋艺术学院华乐系的学生合作。既展示了段皑皑近年丰硕的教学成果，也展现了中新两国在华族音乐文化上的相互交流与共融。

音乐会的设计饶有深意，乐曲的选择对应了音乐会中心思想：江南二胡艺术的传承与研究。上半场以”江南音”为主题，呈献了包括《行街》《游园》《弹乐》《空山鸟语》《二泉映月》《桃花坞》等乐曲。下半场则以“海上韵”为题，曲目有《申曲小调联奏》《怀乡行》《评东弹西》《春江水暖》《山村变了样》等。

段皑皑的精湛琴艺自不待言，她演绎的《二泉映月》已达炉火纯青之境，一气呵成，犹如一弓到尾，感人至深；《春江水暖》则弦韵绵长，气度不凡，画随音至。几位青年演奏家的表现也是可圈可点：上海师范大学音乐学院二胡教师吴旭东演奏的《桃花坞》与《怀乡行》一动一静，一新一旧，尺度拿揑得宜；谢若瑶以申胡演奏的《申曲小调联奏》音色独特，甚具趣味；万梓卿演奏的昆曲曲牌《游园》表演沉稳，恰到好处。毕业自上海音乐学院的周墨涵，他演奏的《空山鸟语》收放自如，颇具功架；由谢若瑶、朱淑琦、张嘉茜、万梓卿四位上师大音乐学院同学演奏的胡琴四重奏《评东弹西》音色、音准均十分统一，弓法、默契与音乐处理都达到高水平。

段皑皑多年来以二胡独奏家的身份活跃于舞台上，显露出无限光采；近年她在不断表演的同时，也潜心教学，将她数十年积累的”武功心法”传授给上海多所高校的二胡学子，其中上海师范大学音乐学院的二胡专业学生一直受益于段皑皑严格而系统的训练方式，这场音乐会正好是一次极好的展现机会，也是疫情后难得的一次出访活动。笔者也在师范大学音乐学院任教，深知师范高校音乐生与独立建制音乐学院专业学生之别。段皑皑的教学卓有成效，既传承演奏技艺，也带动表演艺术研究，同学们这次的舞台实践就是明证。无论演奏上的水平，还是演绎上的深度，都是相当突出，令人眼前一亮。

经历过三年疫情，笔者终于重来狮城，与同场的中国文化中心主任肖江华、新加坡华乐团行政总监何伟山、华乐大师瞿春泉、南洋艺术学院华乐系主任黄晨达等喜相逢。水乡弦声奏不绝，乐响狮城琴韵来！

（作者为中国首位竹笛表演艺术博士、新加坡华乐团艺术咨询团前海外成员）