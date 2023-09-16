“先辈的歌”呈献中文及方言经典歌曲

“先辈的歌”

看点：“先辈的歌”是由本地歌剧团体“Lirica Arts”呈献的歌曲演唱会，以中文艺术歌曲为主线，并穿插闽南语、客家话和粤语等方言的经典歌曲，相信会让本地华人听众耳目一新。

这场演唱会由本地男中音吴翰卫策划，他也邀请台湾女高音郑思筠与他同台，演绎《教我如何不想她》《滚滚长江东逝水》《问世间情为何物》《在水一方》《越人歌》《红豆曲》等超过20首耳熟能详的歌曲。

活跃于国际歌剧舞台的吴翰卫说：“相较于动辄两三个小时的歌剧艺术，艺术歌曲短小精悍，需要在三五分钟内，叙述一个故事并带出情绪张力，这正是其魅力所在。”这场音乐会的节目单上，有通过影视剧为人熟知、以中华文学“四大名著”为题材的艺术歌曲，也有以20世纪初期的黄自、赵元任、刘雪庵等作曲家为开端、最早诞生的中文艺术歌曲，还有以古诗词为文本创作的歌曲。

《问世间情为何物》是作曲家阿镗以金元文学家元好问的词，创作的粤语歌曲。吴翰卫说，粤语、客家话和闽南语都保留了很多古汉语的韵律，因此以方言演唱古诗词题材的歌曲会更贴近文本的韵律。《杯底毋通饲金鱼》是以闽南语文本创作的一首“饮酒歌”，吴翰卫说，当中也能听到歌仔戏等民间戏曲的韵味。

父亲是潮州人、母亲是福建人，吴翰卫笑着说自己从小总是把两种语言混着说，惹得家人哭笑不得，之后就很少讲方言。这次为了音乐会，他下足功夫，跟以方言为母语的朋友学习咬字正音。从台湾请来的女高音郑思筠去年也曾受邀，在新加坡演唱威尔第、维瓦尔第的意大利歌曲，这次她将带来闽南语的《望春风》《永远的故乡》，以及客家话的《花树下》。本地钢琴家林瑞君担任钢琴伴奏。